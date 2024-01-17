Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın evinde oynayacağı Ümraniyespor ile kupada ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 1. Lig'de oynadığı 18 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 9. sırada yer alıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmayı kazanacak takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu turdan başlayacak. Ümraniyespor ise 3. turda Orduspor 1967'yi 5-1, 4. turda da Çankaya FK'yı 2-1'lik skorla yenerek 5. tura yükseldi.

Kupada ilk randevu

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

Galatasaray 8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 20 mücadelede kalesinde 11 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

Eksikler

Galatasaray'da Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi ve Sergio Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak.

Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alacak. Sanchez son olarak 12 Aralık 2023 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son müsabakası olan deplasmanda Kopenhag'a karşı oynamıştı.

Ümraniyespor 5 maçtır kaybetmiyor

Ümraniyespor, 1. Lig'de son yenilgisini Boluspor karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı. Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer oldu.

Burak Pakkan düdük çalacak

Galatasaray - Ümiraniyespor karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL