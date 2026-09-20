Galatasaray'da Batrakov tartışması

Galatasaray'da yaz transfer döneminin ana gündemini oluşturan orta saha ve 10 numara arayışları, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un kadroya katılmasıyla noktalanmıştı.

25 MİLYON EURO'LUK İDDİALI TRANSFER

Sarı-kırmızılı kulübün 21 yaşındaki genç yetenek Aleksey Batrakov için 25 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkarması büyük yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY'DA BATRAKOV TARTIŞMASI

Ancak Rus futbolcunun takıma katılmasına rağmen henüz düzenli olarak ilk 11'de kendisine yer bulamaması camiada tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak Trabzonspor ile oynanan ve 4-0 kaybedilen kritik karşılaşmada da mücadeleye kulübede başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Batrakov, henüz teknik heyetin as kadro tercihleri arasında yer alabilmiş değil.

CAMİADA SORU İŞARETLERİ YARATTI

Yapılan dev yatırıma rağmen 10 numara pozisyonunda halen Yunus Akgün'ün görev yapması ve genç oyuncunun hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi, camiada ve taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk genç yıldızın ne zaman düzenli olarak formayı kapacağı ve takıma nasıl monte edileceği tartışılmaya devam ediyor.