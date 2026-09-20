Galatasaray'da Batrakov tartışması - Son Dakika
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Galatasaray'da Batrakov tartışması

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Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov'un henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmaması tartışmalara neden oldu.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin ana gündemini oluşturan orta saha ve 10 numara arayışları, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un kadroya katılmasıyla noktalanmıştı.

25 MİLYON EURO'LUK İDDİALI TRANSFER

Sarı-kırmızılı kulübün 21 yaşındaki genç yetenek Aleksey Batrakov için 25 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkarması büyük yankı uyandırmıştı.

Galatasaray'da Batrakov tartışması

GALATASARAY'DA BATRAKOV TARTIŞMASI

Ancak Rus futbolcunun takıma katılmasına rağmen henüz düzenli olarak ilk 11'de kendisine yer bulamaması camiada tartışmaları da beraberinde getirdi. Son olarak Trabzonspor ile oynanan ve 4-0 kaybedilen kritik karşılaşmada da mücadeleye kulübede başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Batrakov, henüz teknik heyetin as kadro tercihleri arasında yer alabilmiş değil. 

Galatasaray'da Batrakov tartışması

CAMİADA SORU İŞARETLERİ YARATTI

Yapılan dev yatırıma rağmen 10 numara pozisyonunda halen Yunus Akgün'ün görev yapması ve genç oyuncunun hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi, camiada ve taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk genç yıldızın ne zaman düzenli olarak formayı kapacağı ve takıma nasıl monte edileceği tartışılmaya devam ediyor. 

TrabzonsporGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Çelimsiz Çocuk Hani Fernandes Dursun Bunu Kakaladın Taraftara o Kavukçu ile Beraber 1 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Bunu Alana Faturasını Ödetmek Lazım Ulan Türkiye de Oynayamaz Üflüyorlar Düşüyor Dursun Ve Kavukçu Denen Defolun Hani Fernandes Hani Camavinga Haniiiiiiii Kaleci Evlere Şenlik Defans Zaten Yok 1 0 Yanıtla
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