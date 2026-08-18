Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

Süper Lig'de yeni sezona Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çorum FK karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve yaptığı hatayla tepki çeken Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili ayrılık iddiası ortaya atıldı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Erdem Açıkgöz'ün haberine göre Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki savunmacının "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek transfer olmak istediğini belirttiği öğrenildi.

COMO DA İSTİYORDU

Davinson Sanchez'in ayrılık talebinin ardından transfer ihtimali de dikkat çekti. İtalyan ekibi Como'nun daha önce Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Sanchez, 2023 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Kolombiyalı savunmacı, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 122 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.