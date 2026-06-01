Galatasaray\'dan Uğurcan\'a tarih jest! İmza atılıyor

01.06.2026 09:41
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır'ın maaşına zam yapılacağı iddia edildi. Daha önce 120 milyon TL olarak açıklanan yeni sezon ücretinin, Başkan Dursun Özbek'in isteğiyle 200 milyon TL'ye çıkarılacağı ve milli kalecinin yıllık kazancının yaklaşık 3.7 milyon euroya ulaşacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservisle kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansın karşılığını alıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli kalecinin maaşına önemli bir zam yapma kararı aldığı öne sürüldü.

SEZONUN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN OLDU

Galatasaray'ın şampiyonluk sezonunda en dikkat çeken isimlerden biri olan Uğurcan Çakır, performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini topladı. Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli kaleci, sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri haline geldi.

MAAŞI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Bu sezon yaklaşık 110 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'ın, yeni sezon için 120 milyon TL ücret alacağı açıklanmıştı. Ancak yönetimin aldığı yeni karar doğrultusunda bu rakamın önemli ölçüde artırılacağı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN ÖZEL JEST

Habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen Uğurcan Çakır için özel bir maaş düzenlemesi yapılmasını istedi. Bu doğrultuda milli kalecinin yıllık ücretinin 200 milyon TL'ye yükseltileceği öne sürüldü.

YILLIK KAZANCI 3.7 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde Uğurcan Çakır'ın yıllık kazancı yaklaşık 3.7 milyon euro seviyesine ulaşacak. Böylece deneyimli file bekçisi, takımın en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girecek.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün maaş artışına ilişkin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, uzun vadeli planlarında önemli bir yere sahip olan Uğurcan Çakır'ı ödüllendirmek istediği belirtiliyor.

