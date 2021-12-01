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Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu! - Son Dakika

Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu!

01.12.2021 11:58

Aslan'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan efsane Claudio Taffarel, resmi olarak Liverpool'da yer alıyor. Liverpool'un dünyaca ünlü Teknik Direktörü Klopp, Taffarel'in kulübe kazandırılması hakkında "Çok büyük bir iş başardık. Kalecilikte felsefe ortaya koyacağız. Dünyanın en iyi kalecisi Alisson'un yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ve şampiyonluklar yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'ın kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

MUSLERA'YA SEVİYE ATLATTI

Taffarel, Galatasaray'da kendisinden sonra efsaneleşen Muslera'nın gelişimiyle yakından ilgilendi. Muslera, Taffarel'le birlikte adeta çağ atladı.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

HAYALLERİ BÜYÜK

Taffarel, ikinci kez geldiğinde Galatasaray'a kıramayacağını ifade etmişti. O dönem, "Büyük hayallerim var. Teknik direktör olabilirim" diyen Taffarel, ilk sıçrayışını yaptı.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

LİVERPOOL MUTLU

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, aynı zamanda Milli Takım'da Taffarel'le birlikte çalışıyor. İki isim hem Liverpool hem de Breziyla için görev yapacak. Jurgen Klopp, Taffarel'in gelmesi hakkında, "Çok büyük bir iş yaptık. Kalecilikte felsefemizi inşa edeceğiz. Hayal ettiğimiz bir isimdi. Kalecimiz Alisson çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu!

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu! - Son Dakika Spor


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