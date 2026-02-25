Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık - Son Dakika
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık

Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool\'dan teklif aldık
25.02.2026 19:35
Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, oğlunun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamarda bulundu. Tibor, oğluna Liverpool'dan teklif geldiğini belirtti.

Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, ülkesinden Blikk'e açıklamalarda bulundu. Baba Tibor Sallai, oğlunun Liverpool'a transfer süreciyle ilgili konuştu.

"PARTİ VE GÖSTERİŞ ADAMI OLMADI"

Oğlunun karakteri hakkında konuşan Tibor Sallai, "Oğlumla her zaman gurur duymuşumdur, çünkü önyargısız bir şekilde söylüyorum, çok iyi bir çocuktur. Partiler, gösteriş, havalı olmakla hiç ilgilenmedi. Her zaman ayakları yere basan, mantıklı düşünen bir çocuktu. Uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşıyla yaşıyor. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerine bağlı olmaları neredeyse masalsı bir şey. Betti, ona güvenli bir sırt ve mükemmel bir eş." dedi.

"GALATASARAYLILAR DELİ OLUYOR"

RAMS Park atmosferine hayran kaldığını belirten Tibor Sallai, taraftarın oğluna sevgisi hakkında da konuşarak, "Galatasaray birkaç gün önce Juventus ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ve ben de Betti'nin babasıyla İstanbul'a gittim. Üç unutulmaz gün geçirdik. Orada futbolu çevreleyen ortam inanılmaz! Taraftarlar takımlarına, oyuncularına, aralarında Roland'a da gerçekten deli oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DAN SADECE EN İYİ TAKIMLAR GİDEBİLİR'

Oğlunun Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten baba Sallai, "Sallai İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor ve ayrılmak istemiyor. Ama kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor olabilir. Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir." yorumunu yaptı.

'LIVERPOOL'DAN TEKLİF ALDIK'

İngiliz devi Liverpool'dan teklif aldıklarını da belirten Tibor Sallai, "Liverpool böyle bir hedef olabilir ve itiraf ediyorum, bu transferin kışın gerçekleşmesi beni şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla teklif geldiğini biliyorum. Kesin konuşmak istemem ama yazın da Galatasaray için avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıradan bir an olmazdı." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Adamın ne etlisi ne sutlusu var Adam direk futbola odaklanmış.. 17 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
