Galatasaraylılar İftarda Bir Araya Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İftar yemeği programını her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Reşat Zeytinoğlu, amaçlarının Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Derneğimizi yaşatmamız için hep birlikte çalışmamız lazım. Türkiye'de Galatasaray kulübüne entegre böyle bir dernek çok az o nedenle kıymetini bilelim koruyalım ve kollayalım. Bu akşamki organizasyonun gerçekleştirilmesinde yönetim kurulundan Hakan Canpolat kardeşimizin çok emeği geçmiştir. Ayrıca maç organizasyonlarını gerçekleştiren Fatih Ötün arkadaşımız ve iftar soframıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, yapılacak maç organizasyonu ve yeni etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular. - KÜTAHYA