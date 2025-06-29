GAZİ KOŞUSU
17.15 Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez yapılacak
BEŞİKTAŞ
17.00 Yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık kontrolleri devam edecek
FUTBOL
-FIFA Kulüpler Dünya Kupası
19.00 PSG- İnter Miami
23.00 Flamengo - Bayern Münih
BASKETBOL
-FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçı
11.45 Litvanya- Türkiye
(***Milliler, Litvanya'yı yenmeleri durumunda Dünya Kupası elemelerine katılma şansı elde edecek.)
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finali
20.30 İspanya - Belçika
VOLEYBOL
15.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi Bulgaristan etabındaki ikinci hafta karşılaşmalarında 4'üncü maçında Fransa ile karşılaşacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI
10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da 'GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları' açılış törenine katılacak.
Son Dakika › Spor › Gazi Koşusu 99. Kez Yapılacak - Son Dakika
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