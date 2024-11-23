Gaziantep FK, Başakşehir FK\'yı 3-0 Mağlup Etti

Spor

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalıştır

GAZİANTEP FK: Dioudis - M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye (Dk. 83 Manduoki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 83 Ogün), Maxim (Dk. 90 Furkan Soyalp), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 90 Kenan Kodro)

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer - Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Pelkas), Berat Özdemir (Dk. 46 Crespo), Berkay Özcan (Dk. 46 Kemen), Deniz Türüç (Dk. 31 Figueiredo), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Piatek

GOLLER: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk. 74 Okereke (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Kozlowski, Okereke (Gaziantep FK) - Piatek (Başakşehir)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup etti.

20'nci dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası dışından topa vuran Berat Özdemir'in şutu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin yerden pasını kaleci ayağı ile uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada savunmadan atılan topa yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşu ile top Serdar Gürler'in önünde aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gürler'in aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

45+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Sorescu'nun şutu ağlara gitti: 2-0.

59'uncu dakikada Gaziantep FK'da sol kanatta Lungoyi, topu sürükleyerek ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Topun gelişine dokunan Maxim'in vuruşu kalecide kaldı.

67'nci dakikada sağ köşeden kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Opoku'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

74'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Okereke'nin vuruşu ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.