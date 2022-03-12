Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

12.03.2022 18:13
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüKulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

İdmana, sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Giresun'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR
500
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Giresunspor, 14 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:53 Dayısını öldürüp yengesini tüfekle yaraladı! Olayın perde arkası ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
17:20 Galatasaray'dan, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş'a yanıt: Avrupa'da gol bile atamadınız
17:15 İzmir'de feci kaza! Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı hayatını kaybetti
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 18:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement