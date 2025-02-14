Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan\'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray ile oynayacakları maçı için hazır olduklarını belirtti. Seyircinin önünde galip gelmek istediklerini ifade eden İnan, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini vurguladı.

14.02.2025 10:29  Güncelleme: 10:35
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GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor maçına hazır olduklarını ifade ederek, "Şu an çok önemli bir maç var. Kendi evimizde kendi seyircimizin önünde. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde oldu" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenman öncesinde, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, iyi bir hafta geçirdiklerini ve maça her yönden hazır olduklarını ifade ederek, taraftar önünde oynamanın avantajlı olduğunu ve galip gelmek istediklerini söyledi.

'GALATASARAY MAÇI BELKİ BİR KAZA GİBİ OLDU BİZİM İÇİN'

İnan, ligin ikinci yarısının daha zor olacağını kaydederek, "Galatasaray maçı belki bir kaza gibi oldu bizim için. Maçı kazanabilirdik de. Olmadı. Geçmişte yaşamıyoruz. Şu an çok önemli bir maç var. Kendi evimizde kendi seyircimizin önünde. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde oldu. Aslında her yönden hazırız. İyi bir hafta geçirdik. Önemli oyuncularımızı özellikle defans oyuncularımızı ilk yarıda kaybettik. Oraya takviye yapabildik. Transfer yapabilmek her açıdan zor oluyor. Transferlerimizi tamamladık. Yeni gelen oyuncularımız oldu. Yollarımızı ayırdıklarımız oldu. Gidenlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu profesyonel bir oyun. Semih de yeni gelen oyuncumuz. Semih de diğer arkadaşlarımız gibi önemli bir karakter önemli bir oyuncu. Bize faydalı olacak ve ligi önemli bir yerde tamamlayacağız diye düşünüyoruz. Her maç zor. İlk yarı bu fikstürü oynarken zorlandık. Yeni oyuncularımız gelmemişti, takımımız hazır değildi. Oyuncuların adapte etmesi zaman alabilir. Artık maçları birbirinden ayırmamak gerek. Her takım birbirini yenebilecek durumda. Ligin ikinci yarısı çok daha zor olacak. Bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip hayal kurma zamanı gelir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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