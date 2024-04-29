Gaziantep FK, Trabzonspor'a 4-2 yenildi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Trabzonspor'a 4-2 yenildi

Gaziantep FK, Trabzonspor\'a 4-2 yenildi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'a 4-2 yenilerek son 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Gaziantep ekibi, Trabzonspor karşısında 4 dakikada 3 gol yiyerek mağlup oldu. Dragus'un attığı golle ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı maçlarda sadece Trabzonspor'a mağlup oldu. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki dördüncü maçında da mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'de Maxim cezalı duruma düştü.

29.04.2024 11:14
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

Ligin 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi, Kasımpaşa'yı ise 2-0 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisi, dün Trabzonspor'a 4-2 yenilerek oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet yaşayabildi.

Trabzonspor karşısında 4 dakikada 3 gol yedi

Trabzonspor karşılaşmasına iyi başlayan Gaziantep ekibi, 12. dakikada Sorescu ve 21. dakikada Dragus'un ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi takım, 50. dakikada Onuachu'un attığı golle farkı bire indirdi. Ardından 65 (Bardhi), 66 (Onuachu) ve 69. (Onuachu) dakikalarda kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Böylelikle 4 dakikada 3 puanı bırakan Gaziantep temsilcisi, 34 puanla 16. sırada kaldı.

Dragus, Trabzonspor'u yine boş geçmedi

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'a karşı golünü atan Gaziantep FK'nin santrforu Dragus, dünkü karşılaşmada attığı golle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı müsabakalarda sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyetler yaşadı.

Selçuk İnan yönetiminde dördüncü mağlubiyet

Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımının başında 6. maçına çıktı.

İnan yönetimindeki ilk mücadelesinde Beşiktaş'ı yenen Gaziantep FK, sonrasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne yenildi, Kasımpaşa'yı ise yendi.

Gaziantep FK, dünkü karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Maxim cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'nin gol yollarındaki önemli oyuncularından Maxim, dünkü karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Rumen oyuncu, ligin 35. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de ayrıca Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Trabzonspor'a 4-2 yenildi - Son Dakika

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