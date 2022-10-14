GAZİANTEP - Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları başladı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları başladı

14.10.2022 20:16

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları Gaziantep'te başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle Şahinbey Parkı'nda kurulan ringdeki final müsabakalarında 9 ilden 16 sporcu ter dökecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, müsabakaların Gaziantep'te yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Müsabakaların zorlu geçtiğini aktaran Yıldız, "Bugün burada mücadele edecek olan 2022 Türkiye şampiyonalarında ilk 4'e girmiş sporcular. Bazıları milli takımda yer almış sporcular. Bu liglerin sonunda şampiyon olanlar şampiyonluk kemeri alacak ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Burada 16 sporcu yarışacak. Bu müsabakaların 8'i final müsabakası." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Muaythai Süper Ligi 7. ayak 2. grup final müsabakaları başladı - Son Dakika

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