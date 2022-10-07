Gaziantep haberleri: Gaziantep ALG Spor, Hatayspor'la start verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep haberleri: Gaziantep ALG Spor, Hatayspor'la start verecek

07.10.2022 11:12
Gaziantep haberleri: Gaziantep ALG Spor, Hatayspor'la start verecek

Gaziantep spor haberi | Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi İstanbul Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşirken fikstür çekimi sonucunda geçen sezonun şampiyonu ALG Spor, A grubunda mücadele verecek.

Çekilen kura sonrası ALG Spor ile birlikte A grubunda Hatayspor Karadeniz Ereğli Belediyespor Hakkarigücüspor Dudulluspor Fatih Vatanspor Altay Beşiktaş ve finalde kaybeden Fatih Karagümrük yer alıyor. Grupların belli olmasının ardından fikstür çekimi sonrası Gaziantep ALG Spor 15-16 Ekim'de başlayacak olan ligin 1. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-Grili takım ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşıaşacak olurken grupta 9 takım yer alması nedeniyle her takım bir haftayı bay geçecek. ALG Spor ile grubunda 4. haftayı bay geçen takım olacak.

"Fikstür çekimi hayırlı olsun"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, çekilen fisktür sonrası güzel bir sezon olması temennisinde bulunarak, "Öncelikle sakatsız, sorunsuz, fair-play çerçevesinde bir sezon olmasını diliyorum. Öncelikle gruplar ve fikstür hayırlı olsun. Grubumuzda çok değerli ve önemli rakipler var. İnşallah güzel bir sezon olur ve inanıyorum ki sezonun sonunda yine kupayı havaya kaldıran Gaziantep ALG Spor olacaktır. İlk maçımızı evimizde Hatayspor ile oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum, takımımızı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda yalnız bırakmasınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yarın yapılacak Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yarın yapılacak
Kaynak: İHA

Orhan Saka Konferans Salonu, Hatayspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberleri: Gaziantep ALG Spor, Hatayspor'la start verecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:45 Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
10:08 Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi
10:07 Yunanistan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis, Prag'taki akşam yemeğinde tartıştı
09:56 Polisi arayıp "Karımı öldürdüm" diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 11:34:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep haberleri: Gaziantep ALG Spor, Hatayspor'la start verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement