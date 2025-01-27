Gaziantep'te 'Haydi Sokaktan Sahaya' Projesi İle Geleceğin Futbolcuları Yetiştirilecek - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Haydi Sokaktan Sahaya' Projesi İle Geleceğin Futbolcuları Yetiştirilecek

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Gaziantep'te hayata geçirilen 'Haydi Sokaktan Sahaya' projesi ile çocuklar ve gençler zararlı alışkanlıklardan uzak tutulup sporla buluşturulacak. Proje, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geliştirildi.

27.01.2025 10:57  Güncelleme: 11:05
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- Gaziantep'te 'Haydi sokaktan sahaya' projesi ile geleceğin futbolcuları yetiştirilecek

Geleceğin futbolcuları yetiştirilecek, çocuklar ve gençler zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocukların sporla buluşturulması için 'Gençlerle el ele geleceğe' sloganıyla 'Haydi sokaktan sahaya' projesi hayata geçirildi. Proje ile hem geleceğin futbolcuları yetiştirilecek hem de çocuklar ve gençler zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında geleceğin futbolcuları yetiştirilecek. Gaziantep merkezde başlayan proje önümüzdeki süreçte mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla ilçelere de yayılacak. Proje kapsamında muhtarların koordinasyonuyla mahallelerde kız ve erkek çocuklardan oluşturulan takımlar turnuvalara katılacak.

Çocukları ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan projenin tanıtımı yapıldı. Yeşilkent futbol sahasında gerçekleştirilen açılış programı öncesi çocuklar mahallelerinde bulunan muhtarlık bürolarının önünde toplanıp otobüslerle sahaya getirildi.

"Amacımız çocuklarımızı sporla tanıştırmak"

Proje ile ilgili bilgi veren Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, uzun yıllardır 'Gençlerle el ele geleceğe' sloganıyla üzerinde çalıştıkları 'Haydi sokaktan sahaya' projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Proje kapsamında, gençlerin ve çocukların zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla beraber sportif etkinliklere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirten Aydın, "Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği olarak bugün bu açılışı yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Projemiz 9 ilçeyi kapsıyor. Projeyi 5 bin muhtarın katılımı ve desteği ile çok üst düzey bir noktaya getirmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. 6 mahalle ile başladığımız projemizi 9 ilçemize yayacağız. Amacımız çocuklarımızı bu vesileyle sporla tanıştırmak, kötü alışkanlıklardan koruyup farklı noktalar taşımak istiyoruz. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde projemizi tüm Türkiye'ye yayacağız. Bu projeyi en üst noktalar taşımak için ne gerekiyorsa tüm muhtarlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında futbol takımlarına katılan çocuklar ise projeyi beğendiklerini ve çok önemli bulduklarını ifade ettiler.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te 'Haydi Sokaktan Sahaya' Projesi İle Geleceğin Futbolcuları Yetiştirilecek - Son Dakika

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