Gebze Belediyespor Eemi Tervaportti\'yi Transfer Etti

BU sezon Efeler Ligi'nde ilk sezonunu geçirecek olan Gebze Belediyespor Finlandiyalı pasör Eemi Tervaportti'yi kadrosuna kattı.
2015-2016 sezonunda Galatasaray forması da giyen tecrübeli isim 1989 doğumlu ve 1.93 boyunda.
Finlandiya'da Milli takımıyla da mücadele eden oyuncu şu kulüplerde yer aldı:
2024/25 Indykpol AZS Olsztyn Polonya
2023/24 Epicentr-Podolyany Ukrayna
2020/21 - 2022/23 Jastrzebski Wegiel Polonya
2018/19 - 2019/20 Olympiacos Yunanistan
2017/18 KS Espadon Szczecin Polonya
2016/17 Stade Poitevin Volley-Beach Fransa
2015/16 Galatasaray HDI Istanbul Türkiye
2012/13 - 2014/15 Knack Volley Roeselare Belçika
2011/12 GFC Ajaccio Volley-Ball Fransa
2010/11 Avignon Volley-Ball Fransa
2009/10 Sun Volley Oulu Finlandiya
2007/08 - 2008/09 Raision Loimu Finlandiya
2007/08 VG-62 Finlandiya
2006/07 Valkeakosken Isku-Veikot Finlandiya
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