Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı\'na İki Yeni Transfer

Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Yasin Aydın ve Dmitrii Bahov'ı kadrosuna ekledi.

2024-2025 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce ligin sayı kralı Miguel Suarez Gutierrez, deneyimli pasör Eemi Tervaportti kadrosuna katan Gebze ekibi, şimdi de yerli transferde önemli bir hamle yaptı. Son olarak Fenerbahçe Medicana forması giyen tecrübeli smaçör Yasin Aydın, önümüzdeki sezon Gebze Belediyespor'un başarısı için sahada olacak. 1995 doğumlu oyuncu, daha önce Galatasaray ve Develi Belediyespor gibi kulüplerde de forma giydi. Türkiye voleybolunun istikrarlı isimlerinden biri olan Aydın, hücum gücü ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Öte yandan yabancı transferde de atağa geçen Gebze Belediyespor, tecrübeli Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u renklerine bağladı. 35 yaşındaki oyuncu, daha önce Halkbank Ankara, Paris Volley (Fransa), Tomis Constana (Romanya) ve Bursa BBSK gibi Avrupa ve Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giydi. 1.97 metre boyundaki Bahov, 338 santimlik smaç yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Gebze Belediyespor, yaptığı bu transferlerle Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor. - KOCAELİ