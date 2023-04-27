Championship'te şampiyonluğunu ilan eden Burnley'nin ardından Sheffield United da Premier Lig biletini aldı. Premier Lig'e yükselecek son takım play-offlar sonucunda belli olacak.
Sheffield United, sahasında West Bromwcih'i 2-0 yenerken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Berge ve 76. dakikada Ahmedhodzic kaydetti. Ligde oynadığı 43 maçta 85 puan toplayan Sheffield United, 2. sırada yer alarak bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Championship'ten Premier Lig'e yükselecek son takımı play-off belirleyecek. Normal sezonu 3,4,5 ve 6. sırada bitiren ekipler arasında oynanacak play-off sonucunda Premier Lig biletini alan son takım belli olacak.
Son Dakika › Spor › Gelecek sezon Premier Lig'de boy gösterecek ilk takım ligin bitimine iki hafta kala belli oldu! - Son Dakika