Gelecek sezon Premier Lig'de boy gösterecek ilk takım ligin bitimine iki hafta kala belli oldu! - Son Dakika
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Gelecek sezon Premier Lig'de boy gösterecek ilk takım ligin bitimine iki hafta kala belli oldu!

27.04.2023 15:03

Sheffield United, Championship'te ligin bitimine 2 hafta kala sahasında West Bromwich Albion'u 2-0'la geçerek, Premier Lig'e yükseldi.

Championship'te şampiyonluğunu ilan eden Burnley'nin ardından Sheffield United da Premier Lig biletini aldı. Premier Lig'e yükselecek son takım play-offlar sonucunda belli olacak.

2 HAFTA KALA GARANTİLEDİLER

Sheffield United, sahasında West Bromwcih'i 2-0 yenerken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Berge ve 76. dakikada Ahmedhodzic kaydetti. Ligde oynadığı 43 maçta 85 puan toplayan Sheffield United, 2. sırada yer alarak bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

PREMIER LİG BİLETİ ALACAK BİR TAKIM KALDI

Championship'ten Premier Lig'e yükselecek son takımı play-off belirleyecek. Normal sezonu 3,4,5 ve 6. sırada bitiren ekipler arasında oynanacak play-off sonucunda Premier Lig biletini alan son takım belli olacak.

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