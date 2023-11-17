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Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi - Son Dakika

Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi

RB Leipzig, Timo Werner'e yeni bir kulüp bulması için çağrı yaptı. Takımın ilk 11'indeki planlarının Werner'i kapsamadığını belirten kulüp, futbolcunun kendi yolunu çizmesi gerektiğini ifade etti. Werner'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

17.11.2023 13:36  - Güncelleme: 13:42

Devre arasında takıma takviyeler yapmak isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin radarına aldığı yıldız futbolcu Timo Werner'e RB Leipzig yeni bir kulüp bulması istedi.

"KENDİ YOLUNU ÇİZMELİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, "Werner'den kulüp bulmasını istedik. İlk 11'e başka oyuncular düşünüyoruz, eğer kulübün aklında bir plan varsa oyuncular da kendi yolunu çizebilmeli ve bununla başa çıkabilmeli" dedi.

Gelmmemesi için hiç bir neden kalmadı! Süper Lig devinin radarında olan Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdiler

FENERBAHÇE İDDİALARI VAR

27 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Şartlar uygun olursa Fenerbahçe'nin Werner için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.

Gelmmemesi için hiç bir neden kalmadı! Süper Lig devinin radarında olan Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdiler

TIMO WERNER KİMDİR?

Timo Werner, 2016'da 23 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu. 2020'de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner'i 53 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022'de 20 milyon Euro'ya Leipzig'e geri döndü. Werner, 57 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 24 gol atıp, 6 asist yaptı.

Gelmmemesi için hiç bir neden kalmadı! Süper Lig devinin radarında olan Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdiler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Timo Werner, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi - Son Dakika
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