Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da Gerçekleşti

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa\'da Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali, Manisa'da renkli ve çekişmeli bir atmosferde gerçekleşti. İzmir, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyon'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri, Türkiye finali için birbirinden yetenekli performanslar sergiledi. Yarışmada birinci olanlar belirlendi ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, gençleri tebrik ederek önemli bir organizasyonun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

02.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:47
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali, Manisa'da renkli ve çekişmeli bir atmosferde gerçekleşti. İzmir, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyon'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri, Türkiye finali için birbirinden yetenekli performanslar sergiledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları; şiir, ses, bilgi ve tiyatro kategorilerinde büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gençler, Türkiye finaline katılmak için kıyasıya mücadele etti ve yeteneklerini sergiledi. Bilgi yarışmasında 13-17 yaş lise kategorisinde birinci Muğla, 18-25 yaş üniversite kategorisinde ise birinciliği Aydın elde etti. Tiyatro kategorisinde birinci İzmir oldu. Müzik kategorilerinde de birbirinden başarılı performanslar sergilendi. Türk Müziği Ses Yarışması'nda birinciliği Manisa'dan Kerim Tezcan kazanırken, Popüler Müzik Yarışması'nda birinci olan isim Nisan Candan oldu. Özgün Yorumlama kategorisinde birinciliği ise Aydın elde etti.

Şiir Yarışması'nda 13-17 yaş kızlar kategorisinde birinci Feyza Nur Solak (Aydın), erkeklerde ise birinci Salih Süngücü (Denizli) oldu. 18-25 yaş erkekler kategorisinde birinciliği İzmir'den Hasan Döşkaya, kızlarda ise Muğla'dan Zehra Çetin kazandı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Murat Duran, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Gülcan ve Manisa Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel de katıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, yaptığı açıklamada, "Bugün burada gençler arasında kültür ve sanat alanında yetenekleri teşvik ederek, genç nesillerin sanatla buluşmasına katkı sağlayan önemli bir organizasyonun heyecanını birlikte yaşıyoruz. Ege Bölge Finallerine katılan gençlerimizi gönülden tebrik ediyor ve bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin kültürel ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarmayı, geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bu yarışmanın gençlerin gelecekteki sanatçılar, kültür elçileri ve liderler olmalarına katkı sağlamak adına ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirten Ulusan, "Sanat, toplumun ruhunu ve kimliğini şekillendiren güçlü bir araçtır. Bu yarışma, gençlerimizin sanatla buluşmasını sağlayarak, onların becerilerini ortaya çıkarmalarına, yeteneklerini sergilemelerine ve kültürümüzü zenginleştirmelerine imkan tanıyor. Gençlerimizin kültür ve sanat alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri, sadece bireysel başarılarına değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel mirasına katkıda bulunmalarına da vesile olacaktır" dedi.

Yarışmaya katılan tüm gençleri yürekten kutlayan Ulusan, emek veren herkese teşekkür etti ve gençlere Türkiye finallerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da Gerçekleşti - Son Dakika

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