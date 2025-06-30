Gençler Gücü Kız Futbol Takımı Şampiyon - Son Dakika
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Gençler Gücü Kız Futbol Takımı Şampiyon

Gençler Gücü Kız Futbol Takımı Şampiyon
30.06.2025 08:17
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Erzincan Gençler Gücü Kız Futbol Takımı, Elazığ'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Erzincan'ın Gençler Gücü Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, Elazığ'da düzenlenen 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Elazığ'da düzenlenen 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Turnuvası'nda Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek şampiyon oldu. Turnuva boyunca 33 gol atarak en çok gol atan ve en az gol yiyen takım unvanını da kazanan Gençler Gücü Spor Kulübü Kız Futbol Takımı, bir başarıya imza attı.

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Ağrı ili ile birlikte İzmir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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