Gençlerbirliği'nde Yeni Transferler Antrenmanda - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Yeni Transferler Antrenmanda

Gençlerbirliği\'nde Yeni Transferler Antrenmanda
25.07.2025 20:49
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Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nde tekrar futbola dönmek istediğini belirtti. Eroğlu da moral hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Başkent ekibinin yeni transferi Henry Onyekuru, "Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği'ni tercih ettim" dedi.

Gençlerbirliği'nde yeni transferler Henry Onyekuru, Yunan stoper Dimitrios Goutas ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Eroğlu, hazırlık maçlarında karşılaştığı Karagümrük ve Tractor FC maçlarını değerlendirdi. Eroğlu, oynanan maçlarla kadro kalitesini ölçme fırsatı bulduklarını ifade ederek "Bu maçların sonucunda kendi takımımızın mevcut durumunu, taktiksel anlamda çalıştıklarımızın ne kadarını sahaya yansıtabildiğimizi görme fırsatı bulduk. Aynı zamanda kadro kalitemizin yeterliliğini değerlendirerek çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirme imkanı elde ettik" diye konuştu.

'SÜPER LİG'E MORALLİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ'

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD Ankara Kupası finalinin Süper Lig için son ve ciddi bir hazırlık maçı olacağını kaydetti. Eroğlu, TSYD Kupası'nın, çok değerli bir organizasyon olduğunu belirterek, " Süper Lig öncesi için önemli bir hazırlık fırsatı. Başkent Ankara'nın iki köklü ve güzide kulübünün karşı karşıya gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor. Önümüzdeki günlerde oynanacak bu maç, bizim için son hazırlık karşılaşması niteliğinde olacak. Bu maçtan hem iyi bir oyun hem de iyi bir skorla ayrılıp Süper Lig'e moralli bir şekilde girmeyi hedefliyoruz" dedi.

HENRY ONYEKURU: TAM PERFORMANS İÇİN 1-2 HAFTAYA İHTİYACIM VAR

Geçen seneden itibaren Gençlerbirliği'ni takip ettiğini ifade eden Onyekuru, "Nasıl bir oyun oynadıklarını gördüm. Yeni hoca (Hüseyin Eroğlu) geldikten sonra farklı bir görünüme büründüler ve sonunda şampiyon oldular. Geçen sezonu sakatlıklarından dolayı az oynayarak geçirdim. Yeni bir kulüpte oynamak istiyordum. Gençlerbirliği'nin de yeni bir projesinin olduğunu öğrenmiştim. Bu da benim için burayı daha çekici bir hale getirdi. Hiçbir kulüple görüşmeden buraya geldiğimi söyleyebilirim. Hocanın geçen sezon oynattığı futbol beni buraya çekti. Burada oynarsam faydalı olabileceğimi düşündüm. Hocamızla istişare ederek sol kanatta oynamayı tercih ettiğimi söyledim. Buraya gelme sebebim tekrar futbola dönmek. Buraya geldiğim andan itibaren olumsuz bir şey görmedim. Her şey yolunda. Fiziksel olarak şuanda yüzde 70 hissediyorum diyebilirim. 1 ya da 2 haftaya ihtiyacım var. Galatasaray'ın kalbinde farklı bir yeri var. Gençlerbirliği'nin yeni üyesi olarak o maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerinde bulundu.

DİMİTRİOS GOUTAS: TAKIMIMA NEREDE FAYDALI OLURSAM ORADA GÖREV ALABİLİRİM

Takımın defansif anlamda önemli transferler yaptığını kaydeden Goutas ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Tabii ki takımımızın böyle bir yol izlemesi önemli. Futbolda eğer gol yemezseniz gol atma şansınız her zaman var. Bu nedenle takımda iyi bir yol izleniyor. Sağ ayaklı olduğum için sağ stoper oynuyorum. Birçok maçta da sol stoper oynadım. Takımıma nerede faydalı olursam orada görev alabilirim. Türkiye Lig'de Sivasspor'da oynadığım için arkadaşlarımdan dolayı ligi takip ettim. Çok çekişmeli ve mücadeleci bir lig. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok sıkı çalışıyorum diyebilirim. Birkaç defa dışarı çıktım Ankara güzel bir şehir her şey iyi görünüyor. Umarım başarılı oluruz ve bu şehrin tadını daha fazla çıkartırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Yeni Transferler Antrenmanda - Son Dakika

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