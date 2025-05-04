Gençlerbirliği, Sakaryaspor\'u 1-0 yendi

Mikail KARAMAN/ANKARA,

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 67 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Ensar Kemaloğlu), Popa (Dk. 67 Leo Gaucho)

SAKARYASPOR: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Nkoulou, Kahraman Demirtaş (Dk. 69 Batuhan Çakır), Bülent Uzun (Dk. 60 Engin Can Aksoy), Burak Altıparkmak, Simon, Emre Demir, Kabov, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Burak Çoban)

GOLLER: Dk. 38 Popa (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 60 Hanousek (Gençlerbirliği)

1. Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u evinde 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği, 1'inci Lig'de 37'nci haftasında karşılaştığı rakibi Sakaryaspor'u Daniel Popa'nın 38'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek 2'nci takımın beklendiği 1'inci Lig'de Gençlerbirliği, 2'nci sıra için büyük avantaj elde etti.

5'inci dakikada Ev sahibi ekip Gençlerbirliği karşılaşmaya daha etkili başladı. Kırmızı-siyahlılar ilk düdükten itibaren Sakaryaspor kalesinde gol arıyor.

7'nci dakikada Gençlerbirliği Metehan Mimaroğlu ile etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın şutu kaleci Szumski'de kaldı.

14'üncü dakikada Sakaryaspor Emre Demir ile gole yaklaştı. Burak Altıparmak'ın savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Demir, son vuruşunu yapamadı.

20' Karşılaşmanın bu dakikalarında Gençlerbirliği Sakaryaspor yarı alanında pas yapıyor.

24'üncü dakikada Szumski gole izin vermedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Popa'nın vuruşu Szumski'de kaldı.

37' ev sahibi ekibin etkili geldiği atakta, ceza sahasına çevrilen topu Bülent Uzun uzaklaştırdı.

38'inci dakikada Gençlerbirliği sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Popa topu ağlara gönderdi. 1-0.

48' Sakaryaspor müsabakanın 2'inci yarısında skoru eşitlemek için yükleniyor.

67' Karşılaşmanın bu dakikalarında 2 takımda kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

KARAGÜMRÜK KAYBETTİ, GENÇLER DEĞERLENDİRDİ

Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Başkent ekibi, sahasında oynadığı maçta Sakarayaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği bu sonucun ardından, Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde 2'nci sıraya yerleşerek, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Gençlerbirliği, 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 1 puan alması halinde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2'nci takım olacak.