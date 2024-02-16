Gençlerbirliği Teknik Direktörü: Zeminlerin bozuk olması oyuncularımızın sakatlanmasına neden oldu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, zeminlerin bozuk olmasından dolayı oyuncusunun sakatlandığını belirterek, "Benim en etkili oyuncularımdan birinin çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı" dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Sportif Direktör Emrah Yıldız, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Kaloğlu, Eryaman Stadyumu'nun zemini ve oyuncu sakatlıkları hakkında konuştu.
"Bizim stadımız Eryaman Stadı"
Gençlerbirliği olarak müsabakaları Eryaman Stadyumu'nda oynamak istediklerini belirten Sinan Kaloğlu, "Bizim stadımız Eryaman Stadı. Sezon başında stat bakımda olduğu için Keçiörengücü bize kapılarını açtı. Biz sezon başında maçlarımızı orada oynadık. Fakat kulübümüzün sattığı kombine biletler ve localar var. Ayrıca reklam anlaşmaları var. Bunların hepsi Eryaman Stadyumu'na göre anlaşmaya varılıyor" diye konuştu.
"Saha zemini yüzünden ben oyuncumu kaybettim"
Kaloğlu, Eryaman Stadyumu'nun zeminiyle ilgili son dönemdeki açıklamalarından önce MKE Ankaragücü ve Trabzonspor tarafından da açıklamaların olduğuna dikkat çekerek, "Saha zemini yüzünden ben oyuncumu kaybettim. Benim en etkili oyuncularımdan birinin çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı. Gaziantep'teki statta tek takım oynuyor onun da zemini bozuk. Genel anlamda Türkiye'deki statların zeminleri bozuk. Bizimki daha tehlikeli boyuta geldi. Çünkü oyuncumun sakatlığını gözümün önünde gördüm. Haliyle benim canımı acıtıyor. Federasyon yetkilileri sadece bizim sahayı değil tüm sahaları kontrol etmek zorunda. Önce futbolcunun sağlığı önemli. Kulüpler, futbolculara çok büyük yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.
"Taraftarımızı da Eryaman Stadyumu'nda görmek isteriz"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadyumu'nda maç oynamaması ve tekrar yeni adres istemesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri hakkında yöneltilen soruya Sinan Kaloğlu, "Bununla alakalı itirazlarımızı ederiz. Biz de play-off içinde yer alan bir takımız. Taraftarımızı da Eryaman Stadyumu'nda görmek isteriz. Sahanın durumu her iki takım için de belirleyici olacak. MKE Ankaragücü, Süper Lig'de mücadele veriyorlar, biz de play-off grubu için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bekleyip göreceğiz" diye cevap verdi.
"Her hafta play-off gruplarına karşı oynuyoruz"
Gençlerbirliği'nin son dönemdeki maçlarında bitiricilik anlamında sorunlar yaşamasının hatırlatılması üzerine Kaloğlu, "Bodrum maçında biz iyi oynadık. Sadece gol atamadık. Hatta boş kaleleri kaçırdık. Çorum maçında da kötü oynamadık, son 30 dakika rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra bir baskı kuramadık. Yine pozisyonlarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı. İkinci yarının ilk maçında Ümraniyespor ile oynadık ve kaçırdığımız net pozisyonları gördünüz. Biz her hafta play-off gruplarına karşı oynuyoruz. Geniş kadrosu olan, kaliteli oyunculara karşı oynuyoruz. Biz iyi bir mücadele gösteriyoruz ama skor alamıyoruz. Skor almakla, takımın kötü oynaması arasında fark olduğunu düşünüyorum. Çorumspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor gibi takımlar bizden çok daha büyük bütçelerle kurulmuş, kadro derinliğine sahip takımlar. Maalesef gol yollarındaki beceriksizliğimiz, şansızlığımız bizim sonuç almamızı engelledi" değerlendirmesinde bulundu.
Emrah Yıldız: "Burada en son yargılanacak kişiler teknik direktörler"
Eryaman Stadyumu'nun bakım masraflarının Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü tarafından karşılandığını dile getiren Sportif Direktör Emrah Yıldız, "O zaman Ankaragücü'ndeydim, şampiyon olduğumuzda Osmanlı Stadı'nda oynamıştık. Malatya maçını iç sahada oynamıştık, federasyon Beşiktaş maçında bize yazı gönderdi, bir anda maç Kayseri'ye alındı. Yıllardır bu sorun hep gündemde. Burada en son yargılanacak kişiler teknik direktörler. Marka değeri diyoruz ama Türkiye'deki sahaların hali belli. Federasyonun sporcu sağlığı için devreye girip yaptırım uygulaması gerekiyor" dedi. - ANKARA
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