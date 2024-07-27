Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü TUBİTAK Kampına Katıldı - Son Dakika
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Spor

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü TUBİTAK Kampına Katıldı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü TUBİTAK Kampına Katıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen TUBİTAK Kampı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam ve İl Müdürü Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kamp, çeşitli spor etkinlikleri ve doğa aktiviteleriyle gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

27.07.2024 14:33
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam ve İl Müdürü Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ki TUBİTAK Kampına katıldı.

Sultandağı'nda düzenlenen TUBİTAK Kampı, gençleri bir araya getirdi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Tuncay Ulusan, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Gençlik Hizmetleri Müdürü, kampa katılarak gençlerle buluştu. Kamp, Afyonkarahisar, Ankara, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir ve İstanbul'dan gelen 70 gencin katılımıyla gerçekleşiyor.

Spor ve eğlence dolu bir kamp

Kamp süresince gençler, çeşitli spor dallarında yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buldu. Özellikle okçuluk etkinliği, gençlerin konsantrasyon ve hedef belirleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, paintball aktivitesi takım çalışması ve stratejik düşünme yeteneklerini ön plana çıkardı. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için düzenlenen yüzme etkinliği, gençlere keyifli anlar yaşattı. Doğayla iç içe bir aktivite olan bisiklet sürme ise gençlerin doğayı keşfetmelerine olanak sağladı.

Voleybol, futbol ve basketbol gibi takım sporları, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmalarına yardımcı oldu. Özellikle survivor parkuru, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını test eden zorlu bir etkinlik olarak öne çıktı. Trekking etkinliği ise doğayla baş başa kalma ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunarak gençlerin doğaya olan sevgisini pekiştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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