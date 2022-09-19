Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

19.09.2022 12:32
Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kentteki gençlik ve spor yatırımları değerlendirildi.

Bakan Kasapoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün kent merkezi ve ilçelerde yürütülen projeleri yerinde inceleyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Hem gençlik çalışmalarımızı hem spor yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi hep birlikte hem denetlemiş olacağız hem de çıtayı yukarı taşıma gayretlerimizi devam ettireceğiz. Aynı zamanda bir üniversite sezonundayız biliyorsunuz. Türkiye'deki yurt altyapımızı bu sene rekor seviyeye ulaştırdığımız gibi yine İzmiri'mizde ciddi bir yurt altyapısı ilerlemesi katettik ve yine bugün onunla ilgili yeni yurtlarımızdaki son rötuşlarımızı bu anlamda takip edeceğiz."

Öğrenciler için tüm Türkiye genelinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İlk faz itibarıyla yüzde 80 yerleştirme oranı var. Bu, her geçen gün artıyor. Bu ay içerisinde inşallah ikinci faz yerleştirme sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan yeni projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 105 yeni yurt açılışını gerçekleştirmiştik ama durmuyoruz sürekli işte bugün de göreceğiz, bir yandan açılış gerçekleşirken diğer yandan devam eden çalışmalar var, inşaatlar var, projeler var. Türkiye genç odaklı siyasetini, genç odaklı, eser odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor."

Kasapoğlu, daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve diğer ilgililerle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret edip, esnaf ve alışveriş yapanlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE, GENÇ ODAKLI HİZMET SİYASETİNİ YUKARILARA TAŞIYOR BAKAN KASAPOĞLU TÜRKİYE, GENÇ ODAKLI HİZMET SİYASETİNİ YUKARILARA TAŞIYOR
Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Türkiye, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:37:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement