Ghezzal kendisine forvet arıyor! Gomis'e yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu

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Bafetimbi Gomis'in kulübünden ayrılarak boşa çıkması, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Süper Lig devlerinin iştahını kabartıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Görüşüyoruz" dediği Fransız golcünün paylaşımına, Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın yaptığı yorum gündem oldu.

GHEZZAL, GOMIS'İ BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDI

Bafetimbi Gomis'e sosyal medyadan çağrıda bulunan Rachid Ghezzal, Fransız golcünün Al-Hilal'a veda ettiği paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan yorum için futbolseverler, "Ghezzal kendisine golcü arıyor" yorumunda bulundu.

GALATASARAY'DAN 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında yaptığı açıklamada, Bafetimbi Gomis'le görüşmelere başladıklarını açıklamıştı. Fransız golcünün birçok talibi olduğu belirtilirken sarı-kırmızılılardan 1.5 yıllık 3 milyon euro istediği ifade edilmişti.