Gideceği konuşulan Oosterwolde kararını tek kelimeyle açıkladı - Son Dakika
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Gideceği konuşulan Oosterwolde kararını tek kelimeyle açıkladı

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Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Jayden Oosterwolde, bir taraftarın kendisine gönderdiği mesaja verdiği yanıtla kararını açıkladı. Hollandalı savunmacı, "Bizimle kal" mesajına "Kalacağım!" karşılığını verdi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta sakatlanan 25 yaşındaki futbolcuya bir taraftar, "Bizimle kal" mesajını gönderdi.

"KALACAĞIM!"

Oosterwolde, taraftarın mesajına "Kalacağım!" yanıtını vererek Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin kararını açıkladı. Hollandalı futbolcunun bu net yanıtı, takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin merak edilen soruya da cevap oldu.

Gideceği konuşulan Oosterwolde kararını tek kelimeyle açıkladı

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla 112 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gideceği konuşulan Oosterwolde kararını tek kelimeyle açıkladı - Son Dakika

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