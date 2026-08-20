Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

Fenerbahçe'de dün öğleden sonra ayrılık haberleri peş peşe geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif ve Musaba'nın ardından Omar Fayed'in de takımdan ayrıldığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe, bir gün içerisinde 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

OMAR FAYED FROSINONE'YE TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in transferi konusunda İtalya ekibi Frosinone ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Frosinone ile Fayed'in kalıcı transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

2023 YILINDA FENERBAHÇE'YE GELMİŞTİ

Omar Fayed, 2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin devam ettiği dönemde Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi. Fayed'in Frosinone'ye kalıcı transferiyle birlikte Fenerbahçe'deki dönemi sona erdi.