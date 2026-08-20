Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar - Son Dakika
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Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

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Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında peş peşe ayrılıklar yaşandı. Sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif ve Musaba'nın ayrılıklarının ardından 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Omar Fayed'e de veda etti.

Fenerbahçe'de dün öğleden sonra ayrılık haberleri peş peşe geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif ve Musaba'nın ardından Omar Fayed'in de takımdan ayrıldığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe, bir gün içerisinde 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

OMAR FAYED FROSINONE'YE TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in transferi konusunda İtalya ekibi Frosinone ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Frosinone ile Fayed'in kalıcı transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

2023 YILINDA FENERBAHÇE'YE GELMİŞTİ

Omar Fayed, 2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin devam ettiği dönemde Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi. Fayed'in Frosinone'ye kalıcı transferiyle birlikte Fenerbahçe'deki dönemi sona erdi.

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar
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