Giovanni Guidetti\'nin \'Yarının Sultanları\' Projesi Mardin\'de Devam Ediyor

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SULTANLAR Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti 'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için hayata geçirdiği, VakıfBank'ın sponsorluğunda ve Possible'ın desteğiyle yapılan 'Yarının Sultanları' projesinin bu sezonki ikinci ayağı Mardin 'de gerçekleşti.

Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan ve İlker Altan; kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi. Etkinlik, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti. Etkinliğe Mardin Vali Yarımcısı Büşra Uçar Koyun da katılırken, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da çalışmalara katılarak projeye destek oldu. Voleybol oynayan kız çocuklarıyla bir araya gelinen projede Artuklu Spor Salonu'nda voleybol dolu bir gün yaşandı.

ÇOCUKLAR, PRATİK VE TEORİK EĞİTİMLERİ İLGİYLE TAKİP ETTİ

Projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Mardin merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya gelirken, antrenmanlar sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Teorik ve pratik eğitimler sırasında voleybol ile ilgili birçok bilgi edinme şansı yakalayan çocuklar, çalışmaların ardından soru-cevap bölümünü de ilgiyle takip etti. Guidetti, projede kız çocuklarının sporun yanı sıra sosyal hayatlarında de başarılı olabilmeleri için onlara gerekli moral ve motivasyonu sağlamayı hedefliyor.

GIOVANNI GUIDETTI: PROJEDEKİ MOTİVASYONUMUZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Mardin'de gerçekleşen antrenmanlarla ilgili şunları söyledi:

"Bu sezonun ikinci etkinliğini Mardin'de gerçekleştirdik. Mardin'deyiz. İlk defa Mardin'deyim. 'Yarının Sultanları'nı bulmak için buradayız. Çok mutluyuz. Çocuklar geliyor. Voleybol için çok iyi bir gün. Biz istiyoruz ki çok çocuğa ulaşalım. Çok çocuk ile voleybol hakkında konuşalım. Bu yaşta spor yapmaları çok önemli. Bizler, Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü, voleybolun gücüne inanıyoruz. Voleybol, hepimizin paylaştığı ortak bir tutku ve bu tutku, bizleri bir araya getiriyor. Bu projeye başlarken de bu inançla yola çıktık ve daha da yüksek bir motivasyonla devam ediyoruz. VakıfBank'ın katkılarıyla, bu projeyi daha etkili hale getirdiğimize ve daha geniş bir kitleye ulaşarak voleybolun yayılmasına katkı sağladığımıza inanıyorum. Voleybol öğrenmeye istekli, hevesli çocuklarla bir arada olmak beni her zaman fazlasıyla mutlu ediyor. Bu, sadece spor öğretmek değil, aynı zamanda onların hayatlarına dokunmak, onlara güven aşılamak anlamına geliyor."

'BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR ROL MODELLE TANIŞMALARI KIYMETLİ'

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann da yaptığı açıklamada, "Giovanni Guidetti'nin ve ekibinin tecrübeleriyle soru-cevap şeklinde olacak toplantılarla onlara ışık vermek istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından Vakıfbank Spor Kulübüne gelen çok kız sporcumuz var. Biz kulüp olarak herhangi bir yerden gelen potansiyelli sporcuya elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Onları antrenmanlarımızla değerlendirip eğer gelecek ve umut vaat edecek olanları varsa kulüp bünyemizde tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gün boyu buradayız. İnşallah voleybol dolu bir gün yaşayacağız. Giovanni Guidetti'nin fikir babası olduğu 'Yarının Sultanları', sadece voleybolu sevdirmekle kalmayıp, ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham veren bir proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, kız çocuklarının voleybola olan ilgilerini artırmak ve onları spora yönlendirmek adına büyük bir farkındalık yaratıyor. Ayrıca, kız çocuklarının güçlü bir rol modelle tanışması, hayallerine ulaşabilmek için ihtiyaç duydukları cesareti bulmalarına yardımcı oluyor. Onun bu anlamlı yolculuğunda yanında olmak ve böylesine önemli bir projeye katkıda bulunmak, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklara Vakıfbank forması hediye edildi.