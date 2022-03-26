Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi - Son Dakika
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Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi

26.03.2022 10:14
Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi

Giresun'da küçük yaşlarda başladığı karateye, yaşamını sürdürdüğü Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde karate hocası olarak devam Özge Yılmaz, 120 çocuğa eğitim veriyor.

Giresun'da küçük yaşlarda başladığı karateye, yaşamını sürdürdüğü Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde karate hocası olarak devam Özge Yılmaz, 120 çocuğa eğitim veriyor. Geleceğin karatecilerini yetiştiren Yılmaz'ın öğrencilerinin ise çoğunluğu kız çocuklarından oluşuyor.

Hedefleri Türkiye başta olmak üzere düzenlenecek müsabakalarda birçok başarıya imza atmak olan sporcular ise Özge Yılmaz antrenörleri sayesinde tanıştıkları karateyi çok sevdiklerini söylüyor.

Karadeniz'de iki kadın karate antrenöründen birisi olduğunu belirten Özge Yılmaz, "Karate branşında 2. kademe 2. Dan antrenörlük yapıyorum. 120 sporcuyla kursumuza devam ediyoruz, hızlı bir şekilde müsabakalara ve sınavlara hazırlanıyoruz. Giresun'da tek kadın antrenörüm, inşallah sayımızın artmasını temenni ediyorum. Türk karatesinin çok güzel yerlere geldi. Olimpiyatlarda Dünya şampiyonluğunda dereceler alındı, en çok sporcuya sahip olan federasyonlardan birisidir Karate Federasyonu. Bu işe gönül verdik devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kadınları spor yapmaya davet eden Yılmaz, "Her yerde kadın şiddetini görmek mümkün. Şiddete maruz kalan kadınlar hem kendilerini savuna bilmeleri hem de daha sağlıklı yaşamaları açısından spor yapmaya davet ediyorum. Kadınların zaten kilo vermeyle sağlıklı beslenmeyle ilgili bir hassasiyetleri var. Hem bunu gerçekleştirmiş olacaklardır hem de şiddete maruz kaldıklarında kendilerini savunabileceklerdir. Bu nedenle kadınlarımıza karate veya başka savunma sporu yapmayı öneriyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi
Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi
Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi

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Halk Eğitim Merkezi, Özge Yılmaz, Bulancak, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresun'un tek kadın karate antrenörü kız çocuklarına karateyi sevdirdi - Son Dakika


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