Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sırasında fenalaştı! Hemen ambulansa alındı - Son Dakika

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sırasında fenalaştı! Hemen ambulansa alındı

Son Güncelleme: 17.09.2023 18:30

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınan Kaplan'ın durumu iyi.

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı.

MUSTAFA KAPLAN'IN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi. Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TANSİYONU YÜKSEK ÇIKTI

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan bugün oynadığımız Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı olarak bir sağlık problemi yaşamıştır. Kendisine ilk müdahale saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 olarak ölçülmüştür. Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sırasında fenalaştı! Hemen ambulansa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sırasında fenalaştı! Hemen ambulansa alındı - Son Dakika
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