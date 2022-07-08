Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti - Son Dakika
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Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti

08.07.2022 11:08

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, yerli kalecilerden Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun çok iyi sezon geçirdiğini belirterek, "Aslında oynayan yerli kalecilerin hepsi çok iyi oynuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, yerli kalecilerden Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun çok iyi sezon geçirdiğini belirterek, "Aslında oynayan yerli kalecilerin hepsi çok iyi oynuyor. Bunun da özü gençlere güvenmek ve o şansı vermek." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri, AA muhabirine, takımının geçen sezon ki performansı, yeni sezondaki hedefleri ve yerli kaleciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Giresunlu olduğunu hatırlatan Onurcan, önceliğinin memleketinin takımına katkı sağlamak olduğunu, sonrasında ise hayallerinin peşinden gitmeyi hedeflediğini söyledi.

Yerli kalecilerin son dönemdeki başarısına değinen Onurcan, "Kalecileri rakip olarak görmüyorum çünkü hepsi abilerimiz, kardeşlerimiz. Genç kalecilerin her gün oynaması aslında değerlerini artırıyor. Onlar da takımlarına katkı sağlıyor. Beğendiğim kaleciler olarak Uğurcan, Altay ve Ersin çok iyi sezon geçirdiler. Aslında yerli kalecilerin hepsi çok iyi oynuyor. Bunun da özü gençlere güvenmek ve o şansı vermek." diye konuştu.

Onurcan Piri, üç yıldır Erzurum'a gelerek kamp yaptıklarını anlattı.

Takım oyunu ortaya koymak istediklerini vurgulayan Onurcan, takımın başarılı olmasının oyuncuları da iyi yere taşıyacağını dile getirdi.

"Erzurum bize uğurlu geliyor"

Erzurum kampını da değerlendiren Onurcan, hazırlıklarının iyi geçtiğini söyledi.

"Yorulmak için buraya geldik, Erzurum bize uğurlu geliyor." diyen Onurcan, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda, her şeyden çok memnunuz. Geçen sezon kaliteli bir takımımız vardı. Her sezon başı bazı takımlar çok iyi başlıyor ama bu ekiplerin sonradan ivmesi düşüyor. Bazı takımlar ise tam tersi sonradan vites artırıyor. Biz de sonradan kendimize geldik ve takım birbirine iyice alıştı. O yüzden biz kendimizden emindik. Sonrasında da bu performansımıza yansıdı ve ligi istediğimiz yerde bitirdik çünkü hedefimiz ligde kalıcı olmaktı."

Onurcan, deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasının hem kendisini hem de takımı mutlu ettiğini belirterek, "Taraftarlar olduğu için çok mutluyuz çünkü bu işin özü taraftarlar. Taraftar olunca oyuncular daha iyi konsantre oluyor. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve her zaman takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. En iyi katkıyı da sağlamak istiyorum. Taraftarlarımız da bundan emin olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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