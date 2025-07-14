Gölcük'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Heyecanı - Son Dakika
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Gölcük'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Heyecanı

Gölcük\'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Heyecanı
14.07.2025 12:28  Güncelleme: 12:32
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Gölcük'te düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu'na 107 at ve binici katıldı. Yarışlar büyük ilgiyle izlendi ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Gölcük'te düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu'na, Türkiye'nin dört bir yanından 107 at ve binicileri katıldı. Kıyasıya geçen yarışlarda atlar nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere koşusu, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, büyük ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlendi. 11 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük, Değirmendere'den 107 at katıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışlarda; dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Çekişmeli yarışlarda baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, ithal atlar(A), ithal atlar(B), köylü dörtnal kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Dereceye girenler

Baş atlar: 1. Özgür Güven, 2. M. Zaid Oruç, 3. Berker Gün. Başaltı: 1. Berker Gün, 2. Recep Şimşir, 3.İbrahim Barut. Büyük Orta: 1. Niyazi Yavyu, 2. Serhat Kadir, 3.Recep Akbaş. Küçük Orta: 1. Zekiler Gıda, 2. İbrahim Barut, 3.Hasan Hançer. Deste: 1. Akın Grup Hayvancılık, 2. İsmail Tanrıkurt, 3.Mustafa Dinçbaş. Dörtlü Tay: 1.Mehmet Çakar, 2.Serap Polat, 3. Seydi Koçak. Üçlü Tay: 1. İsmet Büyükataman, 2. Cengiz Irak, 3.Süleyman Gökbayrak. İkili Tay: 1 Mustafa Burmaoğlu, 2.Mehmet Uçmaz, 3.İsmail Kellegöz. İthal B: 1.Ahmet Yasin Ulusoy, 2.Nazım Sunar, 3.Rıdvan Erdoğan. İthal A: 1. Ahmet Yasin Ulusoy, 2. Şevki Atman olarak ödül almaya hak kazandı.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlenen yarışlarda izleyiciler arasında; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile Gölcük ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş yerini aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gölcük'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Heyecanı - Son Dakika

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