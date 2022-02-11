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Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu - Son Dakika

Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu

11.02.2022 19:46
Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis, takımı moral yemeğine çıkardı. Gomis'in düzenlediği etkinliğe Mert Çetin de katılınca ortalık karıştı. Galatasaray'daki tartışmaların içine Gomis de çekildi.

Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim ayrılığıyla başlayan kaosun ateşi her yeri sardı. Sosyal medyada hemen hemen her gün Galatasaray'daki krizlerle ilgili etiketler açılıyor. Galatasaray'dan hiç istemediği şekilde ayrılan Fatih Terim'in başkanlığa talip olacağı, Başkan Burak Elmas'ın istifa edeceği haberleri gündemden düşmüyor.

TAKIMA SÖZ VERDİ

Galatasaray'daki kötü gidişata ve gol sorununa çözüm olması için transfer edilen Gomis, söz verdiği üzere takımı yemeğe götürdü. Futbolcular keyifli vakit geçirdi. Ancak Fatih Terim'in gidiyle kulüpten ayrılan eski tercüman ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin de bu buluşmaya katıldı.

Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı

GOMİS DE TARTIŞMAYA ÇEKİLDİ

Galatasaray'daki tartışmaların içine yeni transfer Gomis de dahil oldu. Mert Çetin'le fotoğrafı yüzünden tecrübeli golcü de imzasını atar atmaz tartışmaların arasında kaldı. Bazı taraftarlar Çetin'in takıma halen yakın olmasına tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis'in kabusu başladı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim detayı başına bela açtı
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Fatih Terim, Galatasaray, Burak Elmas, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu - Son Dakika
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