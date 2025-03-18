Gören herkes buna kilitlendi! Okan Buruk\'un Kemerburgaz\'daki odasında dikkat çeken detay

Galatasaray, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk'un katılımıyla düzenlenen iftar programında basına tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tesislerindeki bir detay göze çarptı.

SAHA ZEMİNLERİNDE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray'ın yeni tesislerindeki saha zeminleri dikkati çekti. Çimlerde en son teknolojinin kullanıldığı belirtildi.

BURUK'UN ODASINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da gazetecilere tesis hakkında bilgi verdi. Tanıtım sırasında Buruk'un odasındaki bir tablo ise dikkati çekti. Gazetecilerin fotoğraflamayı es geçmediği o tabloda Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta topun dışarıya çıkıp çıkmadığı uzun süre tartışılan ve devamında bordo-mavililerin golü bulduğu pozisyon yer alıyor. Söz konusu tabloda "Bil ki iyiler mutlaka kazanır" ifadesi de bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 4-3 kazandığı karşılaşmanın ardından "İyiler mutlaka kazanır" paylaşımı yapmıştı.

ICARDI'NİN ODASINA ÖZEL İLGİ

Gezi esnasında Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin odasına özel ilgi vardı. Arjantinli futbolcunun odası da gazetecilerle paylaşıldı. Tesislerdeki gezi iftar yemeğinin ardından son buldu.