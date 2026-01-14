Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Görenler tanıyamadı! Fred\'in yeni imajı gündem oldu
14.01.2026 20:44  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görenler tanıyamadı! Fred\'in yeni imajı gündem oldu
Haber Videosu

Fenerbahçeli futbolcu Fred, yeni imajı ile sevenlerini şaşırttı. Transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarın karşısına çıkan Fred'in bu kez uzun saçlı haliyle maça çıktığı görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele etti.

FRED YENİ TARZIYLA

Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in yeni imajı damga vurdu. 2023 yazında transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarların karşısına çıkan Fred, bu kez uzun saçlı haliyle mücadelede boy gösterdi.

TARAFTARLAR TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Fred'in yeni tarzı taraftarları şaşırttı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini belirtti ve ilk görüşte yeni bir transferin daha yapıldığını sandıkları dile getirildi. Ayrıca yapılan yorumlarda 32 yaşındaki futbolcu, Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Edgar Davids'e de benzetildi.

İşte Fred'in yeni tarzı:

Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu

Türkiye Kupası, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    Boş teneke bal yapmayan arı 3 14 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    haramzadeciler 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:30:33. #7.11#
SON DAKİKA: Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.