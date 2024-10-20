Görme Engelli Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Görme Engelli Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazır

Görme Engelli Kadın Milli Takımı Dünya Kupası\'na Hazır

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Hindistan'daki Dünya Kupası için kadrosunu güçlendiriyor.

20.10.2024 11:46
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Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimiyle 2023'te kurulan milli takımın kadrosunu oluşturmak için Erzurum ve Adana'da yapılan kampların ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda oyuncular gözlemlendi.

Federasyon tarafından düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı şampiyonada 6 kulüpten 56 sporcu, milli takıma girebilmek için "zilli topun" peşinde mücadele etti.

Federasyon yetkililerinin takip ettiği şampiyonada, milli takım antrenörü Can Kasapgil ve teknik heyetin değerlendirmesi sonucu belirlenen 8 oyuncu ve 2 kalecinin yanı sıra yeni yeteneklerin de katılmasıyla milli takım, geniş oyuncu grubuyla dünya kupası hazırlıklarına devam edecek.

Milli takım, gelecek yıl Hindistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ilk uluslararası başarısını elde etmek istiyor.

"Görme engelli kadın futbolunu Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Milli Takım Antrenörü Can Kasapgil, AA muhabirine, görme engelli kadın futbolunu Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kasapgil, iki oyuncu seçme kampı yaptıklarını ve nisan ayında milli takım kadrosu kurduklarını belirterek, Türkiye Şampiyonası'nda yeni yetenekleri gözlemleme fırsatı bulduğunu, başarılı sporcuları kamplara davet ederek nihai kadroyu oluşturacaklarını kaydetti.

Türkiye Şampiyonası'na sağlanan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapgil, "Şampiyonaya 6 kulüp başvurdu. 56 sporcumuz vardı. İlk şampiyona olmasına rağmen çok iyi bir sayı olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten mutluluk verici. İlerleyen süreçte mutlaka kulüp ve sporcu sayısı artacaktır. Sporcular da buradaki organizasyondan çok keyif aldıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Kasapgil, şampiyona sayesinde daha önce hiç karşılaşmadığı futbolcuları da izleme imkanı yakaladığından bahsederek, şöyle devam etti:

"İçlerinde yetenekli sporcular olduğunu da notlarımın arasına aldım. Mutlaka ilerleyen süreçte o sporcularımızı da değerlendireceğiz. Kocaeli'de bir ilki gerçekleştirdikten sonra görme engelli kadınlar arasında da bu mutlaka daha fazla konuşulacak, gündeme gelecek. Kulüplerimizi de bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. O yüzden çok daha büyük yetenekler çıkacak. Şu andaki milli takımımız da Dünya Kupası'nda başarı elde edebilecek bir ekip. Bunun üzerine yeni yetenekleri de ekleyip yolumuza devam etmeyi planlıyoruz."

Hindistan'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Kasapgil, "Türkiye bir şampiyonaya katılıyorsa şampiyonluk hedefiyle katılıyordur. Bizim de hedefimiz şampiyonluk üzerine olacak. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz." dedi.

Kasapgil, görme engelli kadın futbolunun paralimpik olimpiyatlarında yer alması için 12 ülkenin milli takım antrenörleri olarak imza topladıklarını aktararak, "Uluslararası paralimpik olimpiyat komitesine resmi başvuruda bulunacağız. 2028 yılında bu oyunun paralimpik olimpiyatlarında yer alması için mücadele ediyoruz. Bu gerçekleşirse hem sporcu hem de niteliğin artması kesinlikle çok daha kolay olacak." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde kadın futbolunun yeni yeni gelişme gösterdiği yönündeki görüşünü paylaşan Kasapgil, Türkiye'de de bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görme Engelli Kadın Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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