Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal B2-B3 Milli Takımı oyuncusu Serkan Dayangaç, kasım ayında Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekiple altın madalya kazanmak istiyor.

Çocukluk döneminde göz sağlığı problemi yaşamayan 28 yaşındaki Dayangaç, Malatya'daki özel bir hastanede çalıştığı sırada damar yolu açmaya çalışırken zorlandı. Süreç içinde konuşurken karşısındakine bakamaması ve yakınlarını yolda tanıyamayacak duruma gelmesi üzerine Dayangaç muayene oldu. İlk başta göz tembelliği denilen daha sonra stargardt hastası olduğu tespit edilen Dayangaç, görme yetisini giderek kaybedince çalıştığı kurumdan istifa ederek eğitimine yönelip engelli raporu aldı.

Amcasının beden eğitimi öğretmeni olması dolayısıyla Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile iletişime geçen Dayangaç, 2015 yılında futsala yöneldi. Daha sonra Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile anlaşan Dayangaç, 8 yıl önce E- KPSS ile Malatya'da bulunan bir hastaneye memur olarak atandı.

Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 3. sınıfta eğitimine de devam eden milli oyuncu Serkan Dayangaç, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün antrenmanlarına katılmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dayangaç, sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu ve mezun olduktan sonra özel bir hastanede çalıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarında göz sağlığında bir probleminin olmadığını, çalışma hayatına başladıktan bir süre sonra damar yolu açarken zorlandığını, ilaç ve flakon üzerindeki yazıları okuyamamaya başladığını belirten Dayangaç, muayene olduğunu ve stargardt hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı.

Dayangaç, sağlığı sevdiğini ve işini severek yaptığını belirterek, "Başta tabii insan kendine konduramıyor. Aklıma gelmiyordu daha doğrusu böyle bir rahatsızlığın olacağı. Sonra dışarıdaki insanları yani yakınlarımı tanıyamadığımı fark ettim. 'Niye selam vermiyorsun?' diyenler oldu. Öyle bir şüphe girdi. Sonra muayene oldum Tanı konunca direkt istifa ettim zaten. Okul bittikten sonra E-KPSS ile atanmak nasip oldu. 2017 yılından itibaren de sağlık memuru olarak görev yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Dayangaç, daha önceden de futbolla ilgilendiğini, engel durumundan sonra amcasının yönlendirmesiyle futsala başladığını söyledi.

Futsal ile daha çok sosyalleştiğini belirten Dayangaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelliye hakimim ama görme engelli nasıl bir şey, hiç görmemiştim. Kulüplere, derneklere giderek benim gibi insanların çok olduğunu, hani bizim de bir alanımız olduğunu, sporda, sosyal hayatta bunu deneyimledikçe tabii kendime olan öz güvenim arttı, sosyalleştim. Arkadaşlarım gibi profesyonel olarak spor yapıyoruz. Eğitim hayatımı olumlu etkiledi. BESYO'ya başladım. O alanda ilerleme isteği var şimdi. İnönü Üniversitesinde Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 3. sınıftayım. Kısmetse seneye bitecek."

"Telefon aracılığıyla göremediğim şeyleri yakınlaştırıyorum"

Malatya'da sağlık memuru olarak çalıştığını anlatan Dayangaç, "Malatya'da ameliyathane teknikeri olarak görev yapıyorum. İlk başlarda zorlanıyordum, daha sonra çalışma ortamımı kendime göre ayarladım. Telefon aracılığıyla göremediğim şeyleri yakınlaştırıyorum. Teknolojinin de katkıları oluyor, ayrıca çalıştığım birim benim çalışmama uygun bir alan. Onun için çok zorlanmıyorum. Zorlandığım yerde de sağ olsunlar çalışma arkadaşlarım yardımcı oluyor." dedi.

Dayangaç, Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü ile spora başladığını ifade ederek, lisansının 2015 yılında çıktığını ardından milli takıma çağırıldığını anlattı.

Milli takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi olmak istediğini belirten Dayangaç, 2016 yılından bu yana milli takımla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katıldığını belirtti.

Dayangaç, bu turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiklerini aktararak, "2016 Alanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. olduk. 2017 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldık. Daha sonra 2018 yılında Gürcistan'da Avrupa Şampiyonası'na katıldık. 2019'da Dünya Şampiyonası oldu Antalya'da. Orada da üçüncülük maçına çıktık ama penaltılarla Ruslara yenildik." diye konuştu.

Dayangaç, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na büyük ümitlerle gittiklerini, sakatlık ve birkaç eksik nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "İnşallah kasım ayında Antalya düzenlenecek olan turnuvada daha iyi hedeflerimiz var, daha iyi hazırlanıp hocalarımızın da takdiriyle mutlu sona ulaşmak istiyoruz. İlk üç olur, şampiyonluk olur. Gönülden şampiyonluk istiyoruz ama tabii bu başarı merdiveni adım adım ilerlenir, inşallah şampiyonluk hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.