Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor

Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal B2-B3 Milli Takımı oyuncusu Serkan Dayangaç, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Dayangaç, göz sağlığı problemi nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra sporla ilgilenmeye başladığını ve milli takımda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

14.04.2024 11:41  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal B2-B3 Milli Takımı oyuncusu Serkan Dayangaç, kasım ayında Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekiple altın madalya kazanmak istiyor.

Çocukluk döneminde göz sağlığı problemi yaşamayan 28 yaşındaki Dayangaç, Malatya'daki özel bir hastanede çalıştığı sırada damar yolu açmaya çalışırken zorlandı. Süreç içinde konuşurken karşısındakine bakamaması ve yakınlarını yolda tanıyamayacak duruma gelmesi üzerine Dayangaç muayene oldu. İlk başta göz tembelliği denilen daha sonra stargardt hastası olduğu tespit edilen Dayangaç, görme yetisini giderek kaybedince çalıştığı kurumdan istifa ederek eğitimine yönelip engelli raporu aldı.

Amcasının beden eğitimi öğretmeni olması dolayısıyla Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile iletişime geçen Dayangaç, 2015 yılında futsala yöneldi. Daha sonra Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile anlaşan Dayangaç, 8 yıl önce E- KPSS ile Malatya'da bulunan bir hastaneye memur olarak atandı.

Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 3. sınıfta eğitimine de devam eden milli oyuncu Serkan Dayangaç, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün antrenmanlarına katılmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dayangaç, sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu ve mezun olduktan sonra özel bir hastanede çalıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarında göz sağlığında bir probleminin olmadığını, çalışma hayatına başladıktan bir süre sonra damar yolu açarken zorlandığını, ilaç ve flakon üzerindeki yazıları okuyamamaya başladığını belirten Dayangaç, muayene olduğunu ve stargardt hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı.

Dayangaç, sağlığı sevdiğini ve işini severek yaptığını belirterek, "Başta tabii insan kendine konduramıyor. Aklıma gelmiyordu daha doğrusu böyle bir rahatsızlığın olacağı. Sonra dışarıdaki insanları yani yakınlarımı tanıyamadığımı fark ettim. 'Niye selam vermiyorsun?' diyenler oldu. Öyle bir şüphe girdi. Sonra muayene oldum Tanı konunca direkt istifa ettim zaten. Okul bittikten sonra E-KPSS ile atanmak nasip oldu. 2017 yılından itibaren de sağlık memuru olarak görev yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Dayangaç, daha önceden de futbolla ilgilendiğini, engel durumundan sonra amcasının yönlendirmesiyle futsala başladığını söyledi.

Futsal ile daha çok sosyalleştiğini belirten Dayangaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelliye hakimim ama görme engelli nasıl bir şey, hiç görmemiştim. Kulüplere, derneklere giderek benim gibi insanların çok olduğunu, hani bizim de bir alanımız olduğunu, sporda, sosyal hayatta bunu deneyimledikçe tabii kendime olan öz güvenim arttı, sosyalleştim. Arkadaşlarım gibi profesyonel olarak spor yapıyoruz. Eğitim hayatımı olumlu etkiledi. BESYO'ya başladım. O alanda ilerleme isteği var şimdi. İnönü Üniversitesinde Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 3. sınıftayım. Kısmetse seneye bitecek."

"Telefon aracılığıyla göremediğim şeyleri yakınlaştırıyorum"

Malatya'da sağlık memuru olarak çalıştığını anlatan Dayangaç, "Malatya'da ameliyathane teknikeri olarak görev yapıyorum. İlk başlarda zorlanıyordum, daha sonra çalışma ortamımı kendime göre ayarladım. Telefon aracılığıyla göremediğim şeyleri yakınlaştırıyorum. Teknolojinin de katkıları oluyor, ayrıca çalıştığım birim benim çalışmama uygun bir alan. Onun için çok zorlanmıyorum. Zorlandığım yerde de sağ olsunlar çalışma arkadaşlarım yardımcı oluyor." dedi.

Dayangaç, Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü ile spora başladığını ifade ederek, lisansının 2015 yılında çıktığını ardından milli takıma çağırıldığını anlattı.

Milli takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi olmak istediğini belirten Dayangaç, 2016 yılından bu yana milli takımla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katıldığını belirtti.

Dayangaç, bu turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiklerini aktararak, "2016 Alanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. olduk. 2017 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldık. Daha sonra 2018 yılında Gürcistan'da Avrupa Şampiyonası'na katıldık. 2019'da Dünya Şampiyonası oldu Antalya'da. Orada da üçüncülük maçına çıktık ama penaltılarla Ruslara yenildik." diye konuştu.

Dayangaç, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na büyük ümitlerle gittiklerini, sakatlık ve birkaç eksik nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "İnşallah kasım ayında Antalya düzenlenecek olan turnuvada daha iyi hedeflerimiz var, daha iyi hazırlanıp hocalarımızın da takdiriyle mutlu sona ulaşmak istiyoruz. İlk üç olur, şampiyonluk olur. Gönülden şampiyonluk istiyoruz ama tabii bu başarı merdiveni adım adım ilerlenir, inşallah şampiyonluk hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Dünya, Spor, Engelliler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu
    09:25 Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu

    Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takımı destekledi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursaspor maçını tribünden takip etti
    09:13 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursaspor maçını tribünden takip etti

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa BBSK karşılaşmasını tribünden takip etti. Başkan Bozbey, Bursaspor'un her branşının yanında olmaya söz verdi.

  • Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçti
    08:49 Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçti

    Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.

  • Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu
    03:28 Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu

    Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.

  • Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu
    01:41 Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu

    Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.


09:19 Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
09:10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:31:35. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Engelli Milli Futbolcu Serkan Dayangaç Altın Madalya İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement