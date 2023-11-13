Beşiktaşlı Bakhtiyor Zaynutdinov'un göz çukuru kırıldı! Son hali içler acısı

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşıya karşıya geldiği mücadelede Bakhtiyor Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Kazak futbolcuyla ilgili Beşiktaş açıklama yaparken, Zaynutdinov'un yüzünün son hali "Yorumsuz" notuyla yayınlandı.

BURUN KEMİĞİ VE GÖZ ÇUKURUNDA KIRIK

Beşiktaş, Zaynutdinov ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BÜYÜK İHTİMALLE AMELİYAT OLACAK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Zaynutdinov'un pozisyonunda 'Hakem faul yok' dedi. Bahtiyar'ın gözünün altı kanadı ve gözüne de geldi. Sanırım burnuna da bir darbe aldı ve burnu kırıldı. Büyük bir ihtimalle ameliyat edilecek. Sıkıntılı anlar yaşandı." dedi.

Zaynutdinov'un son hali: