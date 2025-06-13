Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık - Son Dakika
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Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
13.06.2025 17:06  Güncelleme: 17:26
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Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, geçen sezonki kadrosundan Nazım Sangare, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'la yollarını ayırarak toplamda 7 oyuncuyla vedalaşmış oldu.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe geçen sezonki kadrosundan 3 oyuncuyla daha yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip sözleşmeleri biten Nazım Sangare, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'a teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

4 OYUNCU DAHA AYRILMIŞTI

İzmir temsilcisi dün de kulüpten ayrılan Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'a teşekkür edildi.

Nazım Sangare için yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Nazım Sangare. 2024-25 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nazım Sangare'ye katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig ekibi 2 günde 7 ayrılık mesajı yayınladı

Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili mesajda ise "Sahadaki mücadelesi, bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve takım ruhuna kattığı değerle formamızı en iyi şekilde temsil eden Kubilay Kanatsızkuş'a teşekkür ederiz. Göztepe için gösterdiğin emek ve özveri daima takdirle hatırlanacak. Yeni yolculuğunda başarılar. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin var." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekibi 2 günde 7 ayrılık mesajı yayınladı

Doğan Erdoğan'ın da profesyonelliği, sahadaki hırsı ve kulübe duyduğu bağlılıkla her zaman örnek olduğu belirtilerek, "Doğan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Göztepe formasına verdiğin emek için minnettarız. Yolun açık olsun Doğan, Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak." görüşlerine yer verildi.

Süper Lig ekibi 2 günde 7 ayrılık mesajı yayınladı
Kaynak: DHA

Doğan Erdoğan, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık - Son Dakika
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