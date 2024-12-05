Göztepe Altyapı Tesisleri İçin Arazi Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
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Göztepe Altyapı Tesisleri İçin Arazi Sorunu Yaşıyor

Göztepe Altyapı Tesisleri İçin Arazi Sorunu Yaşıyor

Süper Lig ekibi Göztepe, yıllardır beklediği altyapı akademisi için arazi tahsisinde yaşadığı sorunlar nedeniyle isyan etti. Başkan Rasmus Ankersen, proje için yatırım yapmaya hazır olduklarını ancak arazi engeli nedeniyle ilerleme kaydedemediklerini belirtti.

05.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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SÜPER Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe'de tesis isyanı doruğa çıktı. Yıllardır altyapı akademisi için arazi tahsisi bekleyen, Torbalı'da yapacağı tesisleri iptal edilen sarı-kırmızılılarda Başkan Rasmus Ankersen, Onursal Başkan Mehmet Sepil ve sarı-kırmızılı taraftarlar bir türlü sorunun çözüme kavuşamaması nedeniyle ayağa kalktı. Yıllardır proje ve kaynak hazır tutulmasına rağmen çivi dahi çakamayan Göztepe, altyapıda hep farklı sahalarda çalışmak zorunda bırakıldı. Türkiye'nin futboldaki ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketi de hedeflediği Süper Lig'e Göztepe'yi taşıdı ancak şirketin akademi için yaptığı girişimleri arazi engeline takıldı.

Göztepe'ye elit bir futbol akademisi kazandırmak için çabaladıklarını belirten Ankersen, "Türk futboluna yatırım yapmamızın sebeplerinden biri elit bir futbol akademisi inşa etmek. Bu, yatırımımızın temelini oluşturuyordu. Bunu gerçekleştirmek için yatırım yapmaya hazırız. Paramız var ve İzmir'de Göztepe için birinci sınıf bir akademi kurmak için yatırım yapacağız. Ancak projeye başlamamızın üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen henüz arsa sorununu çözememiş durumdayız. Bu, büyük bir mesele ve bence dile getirilmesi gereken önemli bir konu. Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı biziz. Buradayız ve Türk yeteneklerine yatırım yapmaya hazırız" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"

Projenin hiç gerçekleşemediğini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatan Rasmus Ankersen, "Bu aslında en büyük hedeflerimizden biri. Ancak akademiyi inşa etmek için bize tahsis edilen bir arazi yok. Bu durumun hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Umarım İzmir şehri bunun farkındadır. Bu konu üzerinde çok çalışıyoruz ve her gün bu konuda çaba gösteriyoruz. Ancak bir yatırımcı olarak, bu fırsatı elde edemememizin üzücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çözülmesi çok zor bir mesele değil" ifadelerini kullandı.

"NE TESİS YAPILDI NE PARA VERİLDİ"

Onursal Başkan Mehmet Sepil uzun zamandır tesis için çalıştıklarını ancak çözüm bulunamadığını söyledi. Şehir dışındaki başka takımlara yapılan alan tahsisine tepki gösteren Sepil, "Zor bir ortamdayız. Süper Lig'de oynuyorsunuz. Falanca takımın stadının yanına 60 dönüm yer verilmiş. Başka bir takıma İzmir'de 100 dönüm yer verilmiş. Biz çırpınıyoruz. İzmir'de siyaset de zor. 8 yıl önce şampiyon olduk. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bizi yanına çağırdı, '2-3 milyon para vereceğiz' dedi. Biz ise '10 milyon TL'lik tesis yapın' dedik. 7 milyon TL'lik tesis yapacağının sözünü verdi. Ne tesis yapılabildi ne para alındı" cümlelerini kurdu.

"SORUNU BERABER ÇÖZECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Başkanı Dr. Cemil Tugay ise katıldığı bir televizyon programında Göztepe taraftarının haklı olduğunu söyledi. Aziz Kocaoğlu döneminde verilen tesisin mülkiyet sorununa takıldığını belirten Tugay, Güzelbahçe ilçesinde Beşiktaş'a verilen arazinin Büyükşehir ile ilgisi olmadığını dile getirdi. Tugay, Bakanlık tarafından bu kararın alındığını, Göztepe camiasının endişelenmemesi gerektiğini, İnciraltı'nın proje sürecinde beklemeler yaşandığını ve Mehmet Sepil ile bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

ISAAC SOLET AMELİYAT OLDU

Göztepe'de Beşiktaş'la deplasmanda oynanan maçta sol diz çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapatan orta saha oyuncusu Isaac Solet ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. Cumartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Göz-Göz'de Solet, Kubilay ve Ahmed görev alamayacak.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

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