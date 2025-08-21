Göztepe Basketbola Dönüş Yapıyor - Son Dakika
Spor

Göztepe Basketbola Dönüş Yapıyor

Göztepe Basketbola Dönüş Yapıyor
21.08.2025 13:59
Göztepe, yeni sezona umutlu mesajlarla hazırlanıyor. Basketbol ve diğer branşlarda hedef büyük.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yıllar sonra mücadele edecek Göztepe düzenlenen basın toplantısında yeni sezon öncesi camiaya umutlu mesajlar verdi. Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, takımının bu sezon İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını söyledi. Sepil, genel menajer Onur Aksoy ve başantrenör Rüçhan Tamsöz ile Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz sezon profesyonel liglere girme kararı aldıklarını ve ilk sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükseldiklerini hatırlattı. Göztepe'yi her zaman en üstte temsil etmek istediklerini vurgulayan Sepil, bunu yaparken hazırlıklı gitmeleri gerektiğini, yapılanmada genel menajer Onur Aksoy'un önemli görevler üstleneceğini aktardı.

KADIN HENTBOL VE SUTOPU MÜJDESİ

Sezon öncesi şube yönetimini de yenileyen Göz-Göz'de maçları yine Bornova'da oynayacaklarını bildiren Mehmet Sepil, "Hayalimiz salonumuzu yapmak. Yapılıncaya kadar iyi bir salonumuz var. Yeni sezondan çok umutluyum. Bu sene Göztepe basketin İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını ve herkes, 'Evet artık Göztepe burada da baskette de var' diyeceklerine eminim. Hocalarıma ve ekibime güveniyorum. Yıllar sonra Göztepe baskette 2 yabancı oyuncuyla da tanışıyoruz" dedi. Sezon öncesi İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın hentbol ve üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan sutopu takımlarını da devralarak ilk kez bu branşlarda mücadele edeceklerinin, atletizm takımının yolda olduğunun müjdesini de veren Sepil, basketbolda Karşıyaka'nın önemli başarıları olduğunu ve onlar gibi olmak istediklerini söyledi. Sepil, İzmir için Karşıyaka-Göztepe rekabetine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

ONUR AKSOY: LİGE BÜYÜK RENK KATACAĞIZ

Genel menajer Onur Aksoy, Göztepe gibi büyük bir camiada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezonla ilgili yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını ifade eden Aksoy, "Kadromuzda bu ligin tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Tecrübeli bir kadromuz var ama bunların içerisinde gençler de var. Bu ligde çok tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Lige çok büyük bir renk katacağımızı, çok mücadeleci bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle iç saha da rakiplere çok büyük sıkıntı yaratacağız. Bu yıl çok heyecanlı olacak" ifadelerini kullandı.

RÜÇHAN TAMSOY: HİKAYE DEVAM EDECEK

Aksoy, alt yapı konusunda da yatırımlar yaptıklarını ve sürdürülebilir yapıyı kurmak istediklerini bildirdi. Antrenör Rüçhan Tamsöz ise geçen sezon çok güzel bir hikayeyi tamamladıklarını, bu yıl da aynı hikayeyi devam ettirmek istediklerini aktardı. Oldukça iyi bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Tamsöz, "Bu ligin başarılı oyuncularını bünyemize kattık. Futbol tarafındaki istikrarı, sürdürülebilirliği basketbol tarafından da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Sepil, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Basketbola Dönüş Yapıyor - Son Dakika

13:26
