Spor

Göztepe Cimnastik Şubesi 1 yaşında

Onur ATIŞ/ İZMİR, - GÖZTEPE'DE 10 Ekim 2023 tarihinde hayata geçen cimnastik branşı 1'inci yaşını kutladı. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Sepil, basın toplantısında yaptığı konuşmada, cimnastik şubesinin 1 yılda geldiği noktayı kendisinin bile tahmin edemediğini söyledi. İzmir'in her alanda olduğu gibi sporda da hareket geçmesi gerektiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"İşin doğrusu şu anda çok başarılı olmayan bir İzmir sporu var. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Burada cimnastikte yaptığımız ortada ama hep futbol konuşuluyor. Zehra'nın Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalya beni futbolda alacağımız bir başarı kadar sevindiriyor. Biz zaten buna alıştığımız, bunu iç dünyamızda sindirdiğimiz gün sporda daha başarılı adımlar atacağız."

Sepil, hedeflerinin cimnastik şubesini Türkiye'de örnek bir yapı haline getirmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için her türlü altyapımız var. Cimnastik şubemizin ilk yılı aynı zamanda kulübümüzün 100. yılı. Kulübümüzün 100. yılı kutlamaları için de çalışmalara başladık. Cimnasikte gelecek yıl için konulan 1925 sporcu hedefini burada hepimiz kayıt altına aldık. Bunun ulaşılabilecek bir hedef olduğuna inanıyorum. Yüzüncü yılda bütün branşlarda başarı yakalamış, İzmir'e, Türk sporuna daha fazla hizmet veren bir yapıya dönüşeceğimize inanıyorum."

'EĞİTİM BAŞARININ İLK ADIMI'

Ferhat Arıcan da eğitimin her şeyin ilk ve en önemli adımı olduğunu, her çocuğun en iyi koşullarda spor eğitimi almayı hak ettiğini söyledi. Göztepe Cimnastik bünyesinde sporcu sayılarını yüzde yüz artırdıklarını belirten Ferhat Arıcan, şöyle konuştu:

" Paris Olimpiyatları'nda hem Göztepe'mizi hem de ülkemizi temsil ettim. Bu, benim için gerçekten büyük gurur. Yine Göztepeli cimnastikçiler Mehmet Ayberk Koşak ile Mert Efe Kılıçer olimpik kadroda yer buldu. Bir yandan tarih yazıyor, bir yandan tarihe tanıklık ediyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz ve Göztepe, çok daha fazla isimle temsil edilecek. Bu da hayalimiz ve hedefimiz. Diğer her şey gibi bu da gerçek olacak."

'KULÜBÜMÜZ ÇOK BÜYÜK MARKA'

Ferhat Arıcan, Göztepe'nin çok büyük bir marka olduğunu ve ilelebet yaşayacağını kaydeden, "Göztepe Cimnastik de bu güçlü adımlar sayesinde her geçen gün daha da sağlamlaşıp büyüyecek ve bir yol önce Sepil başkanımızla kurduğumuz hayale ulaşacağız: Her sokakta Göztepe formalı çocuklar." dedi. Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Çiçek de çok çalıştığını, haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirterek, "Pek kolay olmadı ama uzun zamandır beklediğim başarı gerçekleşti." dedi. Konuşmaların ardından cimnastik sporcularının da katılımıyla 1. yaş günü için pasta kesildi.

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,