Göztepe'de Arda Okan Kurtulan 5 maçta 450 dakika sahada kaldı - Son Dakika
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Göztepe'de Arda Okan Kurtulan 5 maçta 450 dakika sahada kaldı

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Göztepe\'de Arda Okan Kurtulan 5 maçta 450 dakika sahada kaldı
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Süper Lig'de 5 maçta 2 puanla 18'inci sıraya gerileyen Göztepe'de Arda Okan Kurtulan, alınan kötü sonuçlara rağmen gösterdiği performansla taraftarın en çok alkışladığı isim oldu. Her maça ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 maçın tamamında 90'ar dakika oynayarak Taha Altıkardeş ile birlikte 450 dakikaya ulaştı.

SÜPER Lig'de 5 maç sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puanla 18'nci sıraya gerileyen Göztepe'de yaz döneminde transferi gözde isimlerinden Arda Okan Kurtulan alınan kötü sonuçlara rağmen gösterdiği performansla adeta parladı. Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak yeri doldurulamayacağı için satılmayan Arda, taraftarın en çok alkışladığı isim oldu. Teknik Direktör Stanimor Stoilov'un 5'li orta sahanın sağında görev verdiği oyuncu, 5 maçın tamamında süre aldı.

Göztepe'de bu sezon her maça ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu tüm müsakalarda 90'ar dakika oynadı. Stoper Taha Altıkardeş ile birlikte toplam 450 dakika oynayan iki futbolcudan biri olan Arda'nın tek başına çabası ise galibiyet almaya yetmedi. Geçen sezonun da en dikkat çekici isimlerinden olan Arda Okan Kurtulan, Göztepe'de joker görevi de gördü. Futbolculuk kariyerine forvet olarak başlayan Arda Okan, Göz-Göz'de de geçen sezon eksikler nedeniyle hücum oyuncusu olarak da kullanılmıştı. Arda geçen sezon ileri uçta oynadığı Samsunspor maçında 2 gol atarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmişti.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de Arda Okan Kurtulan 5 maçta 450 dakika sahada kaldı - Son Dakika
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