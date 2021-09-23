Göztepe'de fırtına koptu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de oynanan kötü futbol ve alınan sonuçlar taraftarı isyan ettirdi.

İlk 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Göztepe, Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonda en kötü başlangıcı yaptı. Sarı-kırmızılılar tam 14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk 6 haftayı 13 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Ertesi sezon ise 6 karşılaşmada 9 puan toplayan Göztepe, 9'uncu sırada 7'nci haftaya girdi. Göztepe 2019-2020'de ise 6 haftayı 9 puanla 15'inci sırada tamamladı. Geçen sezon ise 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe, 6'ncı hafta sonunda 10'uncu basamakta yer aldı. Bu sezon ise yaptığı transferlerle sık sık eleştirilen İzmir ekibi, ligde hayal kırıklığı yarattı.

BAŞKAN SEPİL'E TEPKİSezona Antalyaspor beraberliği ile başlayan Göztepe, yalnızca 5 puan alıp düşme hattına çok yaklaştı. Sivasspor ile berabere kalan ve Başakşehir 'i yenen İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor Altay ve Hatayspor müsabakalarını kaybetti. Son olarak Hatayspor karşılaşmasında alınan sonuç ise taraftarın sabrını taşırdı. Takımlarından iyi futbol ve mutlak galibiyet bekleyen sarı-kırmızılı futbolseverler, skor 2-0'a geldikten sonra hem Başkan Mehmet Sepil 'e hem de bazı oyunculara sert tepki gösterdi. Sosyal medyada sürekli olarak transfer politikasını eleştiren taraftarlar, "Sepil bu takım senin eserin" şeklinde tempo tuttu. Kulüpte 7.5 yıldır başkanlığı yürüten ve takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mehmet Sepil, ilk kez büyük protestoların hedefi oldu. "Göztepe bizimdir, bizim kalacak" tezahüratları da yapan tribünler bazı futbolcuları ise yuhaladı.SONER VE BERKAN YUHALANDIÖzellikle Soner ve Berkan'ı protesto eden taraftarlar, takımın orta saha oyuncularından Obinna Nwobodo'yu ise mücadelesinden dolayı alkışladı. Maç sonunda ise Gürsel Aksel Stadı'nı terk etmeyen taraftarlar, takımı tribünlere davet etti. Kaptan Halil Akbunar, taraftarın çağrısı üzerine takımı tribünlere getirdi. Önce kapalı tribüne gelen oyuncular daha sonra maraton ve kale arkalarına da giderek taraftarın tepkisini dinledi. Göztepeli taraftarlar, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratlarıyla futbolculara sert tepki gösterdi. Oyunculardan mücadele etmelerini isteyen futbolseverler, başarı sözü aldı. Göztepe'nin başında 3'üncü maçına çıkan teknik direktör Nestor El Maestro da 90 dakika bitiminde oldukça üzgündü.MAESTRO 2'NCİ YENİLGİSİNİ ALDI Ünal Karaman 'ın yerine 4'üncü hafta başında göreve getirilen Sırp teknik adam El Maestro, evlerinde kaybettikleri için çok üzüldüklerini söyledi. Hataları analiz edeceklerini ifade eden 38 yaşındaki teknik adam, "Gerekeni yapacağız. Eksiklerimiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Hatayspor karşısında kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberlik adına çok fazla pozisyon ürettik. Beraberliğe yakındık ama olmadı. Son toplardan faydalanamadık. Kırmızı kartla da 1 kişi eksik kaldık. Bizim için çok üzücü bir maçtı. Fikstür ise oldukça sıkışık. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız, daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Göztepe, hafta sonu mesaisinde pazar günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak.