Göztepe, Isaac Solet\'in Bonservisini Alacak

Spor

Göztepe'nin, yaz transfer döneminde Slavia Sofia'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Isaac Solet'in satın alma opsiyonu olan 750 bin Euro'luk ücretini ödeyip bonservisini alacağı ifade edildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 12 hafta itibarıyla topladığı 18 puanla 6. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, 24 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da iç transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Slavia Sofia'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Isaac Solet için harekete geçti. Bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan 23 yaşındaki oyuncu için Bulgar ekibiyle yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

Göztepe, Slavia Sofia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Solet'in satın alma opsiyonunu kullanarak Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı ile yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Opsiyon 750 bin Euro

Bu sezon Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 10 müsabakaya çıkan Isaac Solet, bu süreçte 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Sarı-kırmızılı yöneticiler de başarılı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almayı hedefliyor. Solet'in de Göztepe'de ve İzmir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğu ifade edilirken, sözleşmeye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Solet'in en büyük hedefinin ise sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında maça çıkmak olduğu belirtildi.

Beşiktaş deplasmanındaki biletler tükendi

Beşiktaş'a ile Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele için sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak. Tüpraş Stadı'nda 900 TL'den satışa çıkan deplasman biletlerini 1 dakika içinde tüketmeyi başaran Göztepe taraftarının, 4 bin 200 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurması bekleniyor. - İZMİR