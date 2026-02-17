Göztepe Kayserispor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Göztepe Kayserispor ile Berabere Kaldı

Göztepe Kayserispor ile Berabere Kaldı
17.02.2026 12:04
Göztepe, Kayserispor ile evinde 0-0 berabere kalarak ilk devre performansını sürdürdü.

SÜPER Lig'de evinde düşme hattındaki Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe ilk devrenin aynı performansını sergiledi. İlk 5 haftalar baz alındığında Göztepe sezonun ilk yarısında da 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki rövanşta da rakibini 3-1 yendi. İkinci hafta ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de de eşitliği bozamadı ve maç 1-1 sona erdi. Üçüncü hafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, İzmir'de İstanbul ekibini 2-1 yenmeyi başardı.

Dördüncü haftada sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi, 1-1'lik skora razı oldu. İkinci yarıda Konya'da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sonuçlandı. Göztepe, Kayserispor ile her iki maçta da yenişemedi. Kayseri'de 1-1, İzmir'de ise 0-0'lık sonuçlar ortaya çıktı. Göztepe her iki yarıda ilk 5 haftada 9 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe sezonun ilk yarısında 7 gol attı, ikinci devrede 5 kez rakip ağları sarstı. Sarı-kırmızılılar ilk devreye göre 1 gol fazla yedi. İlk 5 haftada topu ağlarında 2 kez gören Göztepe, 2026'da ise 3 defa rakibe sevinç yaşattı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
