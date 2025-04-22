Göztepe Kupada Yarı Finalde! - Son Dakika
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Göztepe Kupada Yarı Finalde!

Göztepe Kupada Yarı Finalde!

Göztepe, Romulo ve Matsuki'nin katkılarıyla Türkiye Kupası yarı finaline yükseldi.

22.04.2025 10:38
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Göztepe'nin hücum oyuncularından Romulo ve Kuryu Matsuki, şu ana kadar kupada 4'er gol ve 1'er asistlik performans göstererek 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

Türkiye Kupası'nın bu sezonki flaş ekiplerinden birisi olan Göztepe, adından söz ettirmeye devam ediyor. 49 yıl sonra yarı finale yükselen İzmir ekibi, 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabakayı kazanıp adını finale yazdırmak istiyor. Şu ana kadar kupada 5 maça çıkan Göztepe, bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu gollerin 10'una ise Romulo ve Matsuki doğrudan katkı vermeyi başardı. İki hücum oyuncusu da 4'er gol ve 1'er asistlik performansa imza attı.

Romulo 2, Matsuki 3 maçta skor üretti

Göztepe'nin Türkiye Kupası'ndaki en skorer iki oyuncusu olan Romulo ve Matsuki, takımını bu kulvarda taşımaya devam ediyor. Brezilyalı forvet Romulo, kupadaki Beşiktaş maçında 3 gol atarken, Bucaspor 1928 müsabakasında ise 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Bir diğer oyuncu Matsuki de Bucaspor 1928 karşılaşmasında 1 gol 1 asist, Gaziantep FK maçında 1 gol ve Kasımpaşa mücadelesinde ise 2 gol üretmeyi başardı. Böylece bu iki oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin kupadaki öne çıkan isimleri oldu.

Göztepe'nin hedefi kupadan Avrupa'ya gitmek

Trendyol Süper Lig'de düşüşe geçerek 10. sıraya kadar gerileyen Göztepe, Avrupa potasından da uzaklaştı. İzmir ekibi, Avrupa'ya gidebilmek için en garanti yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak görüyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup edip 55 yıllık bir aranın ardından finale yükselmek istiyor. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, finalde de Konyaspor- Galatasaray eşleşmesinden gelecek takımı geçip gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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