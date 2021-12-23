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Göztepe maçından notlar - Son Dakika

Göztepe maçından notlar

23.12.2021 19:57
Göztepe maçından notlar

Önder Karaveli'den 2 değişiklikOğuzhan Özyakup 12 maç sonra 11'deSavunmada stoper tandemi yine değiştiMontero, ligde 6 maç sonra 11'e döndüAbdulvahap Öksüz unutulmadıGöztepe'de 2 değişiklikOlgucan KALKAN / - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Önder Karaveli'den 2 değişiklik

Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra 11'de

Savunmada stoper tandemi yine değiştiMontero, ligde 6 maç sonra 11'e döndüAbdulvahap Öksüz unutulmadıGöztepe'de 2 değişiklik

Olgucan KALKAN/ - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 17'nci haftasında 2-2 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinin 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmada Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın yerine Montero'ya, orta alanda ise Can Bozdoğan'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na formayı veren Karaveli, savunma hattını Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunman hemen önünde Josef'i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu. OĞUZHAN ÖZYAKUP 11 MAÇ SONRA 11'DESiyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında 11'de görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Süper Lig'de Başakşehir'e 3-2 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev yapmıştı. Daha sonra lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta kadroda olan ancak oyuna dahil olmayan Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting, ligde ise Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.SAVUNMADA STOPER TANDEMİ YİNE DEĞİŞTİSiyah beyazlı ekipte savunma ortasında görev yapan tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine Vida-Necip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, Necip Uysal'ın sakatlanmasının ardından oyuna Serdar Saatçı'yı dahil etmişti. Karaveli, Göztepe karşısında ise savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı.MONTERO LİGDE 6 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜBeşiktaş'ta Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev alan İspanyol stoper, sonrasında sadece Giresunspor mücadelesinde son 3 dakikada görev yapmıştı. Montero, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.ABDULVAHAP ÖKSÜZ UNUTULMADIBeşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde hayatını kaybeden kulüp personeli Abdulvahap Öksüz, unutulmadı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Öksüz için Beşiktaşlı futbolcular siyah bantla karşılaşmaya çıktı.GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİKGöztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 17'nci haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Sırp teknik adam; savunmanın sağında Murat Paluli'nin yerine Kerim Alıcı, hücum hattında ise Joahovic'in yerine kırmızı kart cezası sona eren Halil Akbunar'ı 11'de sahaya sürdü.

Göztepe'nin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: İrfan Can Eğribayat-  Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir,  Tijanic, Halil Akbunar, Ndiaye.


Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçından notlar - Son Dakika Spor


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